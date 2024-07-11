Россия пыталась убить гендиректора производителя оружия для Украины Rheinmetall: что известно

В Европе внимательно следят за попытками РФ разжигать вражду среди союзников Украины

Российское правительство планировало убить гендиректора немецкой оружейной компании Rheinmetall Армина Паппергера в начале 2024 года. Но покушение удалось предотвратить.

Об этом пишет CNN со ссылкой на пятерых американских и западных чиновников, которые знакомы с подробностями дела. Это покушение было лишь частью российского заговора по устранению руководителей оборонной промышленности по всей Европе, которые помогали Украине вооружением.

Как только спецслужбы США узнали про российский план, тут же сообщили Германии. Спецслужбы страны смогли защитить Паппергера и помешать убийству.

Отмечается, что больше полугода Россия проводит диверсионную кампанию по всей Европе. Она вербует местных для актов вандализма, поджогов авто и антиукраинских протестов — все усилия направлены на то, чтобы ослабить поддержку Украины среди европейского общества. Но разведданные о готовящемся убийстве показали, что Кремль готов зайти очень далеко.

Армин Паппергер — очевидная мишень для россиян. Компания Rheinmetall является крупнейшим и наиболее успешным немецким производителем артиллерийских снарядов 155-мм, которые крайне важны для Украины. В добавок к этому компания открывает завод по производству бронетехники на территории Украины, а это глубоко тревожит Россию.

"Мы видим саботаж, мы видим заговоры с целью убийства, мы видим поджоги. Мы видим вещи, которые стоят человеческих жизней. Я очень верю, что мы видим кампанию тайных диверсионных действий со стороны России, которые имеют стратегические последствия", — заявил журналистам высокопоставленный представитель НАТО.

В Совете нацбезобасности США отказались комментировать существование российского заговора и предупреждение об этом Германии, как и в немецком посольстве в Вашингтоне. Но при этом представитель СНБ Эдриенн Уотсон заявила, что США держат руку на пульсе.

"Усиление подрывной кампании России — это то, к чему мы относимся крайне серьезно и на чем пристально сосредоточились в течение последних нескольких месяцев. Соединенные Штаты обсуждают этот вопрос с нашими союзниками по НАТО, и мы активно работаем вместе, чтобы разоблачить и пресечь эту деятельность. Мы также ясно дали понять, что действия России не помешают союзникам продолжать поддерживать Украину", — сказала она.

В компании Rheinmetall тоже отказались от официального комментария.

"Необходимые меры всегда принимаются после регулярных консультаций с органами безопасности", — сказал представитель оружейного концерна Оливер Хоффман.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Rheinmetall и Укроборонпром начали совместный проект. Стало известно, какое вооружение будут производить.