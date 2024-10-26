Перший завод Rheinmetall вже працює в Україні, директор концерну розповів про подальші плани

Зокрема планується виробництво систем ППО

В Україні вже працює перший завод оборонного концерну Rheinmetall, другий – на підході. Крім того, компанія готується до будівництва порохового заводу та заводу з виготовлення боєприпасів.

Про це розповів директор Rheinmetall Армін Паппергер в інтервʼю "ТСН". Він поділився подальшими планами.

"У нас багато хороших планів. Перший завод уже працює. Українська оборонна індустрія – це наш партнер. Зараз у нас є виробниче підприємство і підприємство з обслуговування. Наприкінці року ми вже матимемо першу надсучасну бойову піхотну машину Lynx в Україні. На цей момент ми обслуговуємо бойові машини піхоти, але також головні бойові танки. Тож це дуже продуктивне спільне підприємство", — зазначив він, додавши, що компанія володіє 51% акцій цього підприємства.

За словами Паппергера, буде збудовано ще два заводи — пороховий та з виготовлення боєприпасів. Також в планах — виробництво систем ППО.

"Третій момент – це те, що ми хочемо налагодити виробництво систем ППО, щоби ви могли самі себе захищати", – сказав директор Rheinmetall.

За його словами, він цілком задоволений захистом цих заводів в Україні. Також діє навчальна програма.

"Ми проводимо потужну навчальну програму для людей, щоби навчити їх, що їм там робити. Я радий, що в деяких питаннях ми можемо просуватися дуже швидко. Звичайно, що з німецького, що з українського боку інколи виникає питання бюрократії, однак врешті решт усе працює", – розповів Паппергер.

Він додав, що один з чотирьох заводів, створення яких Україна замовила у Rheinmetall цього року, вже працює, другий — на підході. Проте Паппергер вважає, що треба прискоритися.

"Справи просуваються. Перший завод уже готовий. Другий на підході. І я тепер наполягаю на тому, щоби прискорити все це, бо часу в нас немає, ми не маємо його втрачати", — наголосив він.

Директор Rheinmetall зазначив, що спроможності цих заводів будуть значними. Йдеться про виготовлення артилерії та боєприпасів для танків.

"Спроможності будуть дуже хорошими. Виробнича лінія №1 буде націлена на танки. Спроможності порохового виробництва та боєприпасів будуть спрямовані на подвійне або навіть потрійне виробництво за стандартами НАТО, яких у вас немає на цей момент. Адже ваша виробнича лінія досі має старі радянські стандарти. Це будуть видатні технології в майбутньому. Також буде виготовлення артилерії та боєприпасів для танків там. Більше сказати не можу", – резюмував Паппергер.

Для довідки: Rheinmetall AG німецький машинобудівний та збройний концерн зі штаб-квартирою в Дюссельдорфі, створений у 1889 році. Один із найбільших виробників військової техніки та зброї в Німеччині та Європі, до якого входить до 35 найбільших оборонних компаній світу. Навесні 2023 року компанія відкрила представництво в Україні.

Як повідомляв "Телеграф", російський уряд планував вбити гендиректора німецької збройової компанії Rheinmetall Арміна Паппергера на початку 2024 року. Але замаху вдалося запобігти.