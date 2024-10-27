Россия хочет устроить ядерную аварию в Украине: как это может быть сделано

Последствия могут затронуть Европу

У россиян есть планы по нанесению ударов по ядерным объектам Украины. В их цели входит лишить украинцев электричества, однако последствия могут быть куда масштабней.

Об этом рассказал глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко в разговоре с авторами программы "Як не стати овочем". По его словам оккупанты могут нанести удары по распределительным возможностям украинской энергетики.

Коваленко отмечает, что если атомные электростанции будут отрезаны от сети, то это существенно повысит риски ядерной аварии, которая может также затронуть Европу. По его словам, чтобы избежать этого недостаточно дать Украине необходимое количество ПВО.

"Речь идет о том чтобы просто не дать режиму Путина наглости набраться настолько, чтобы вести войну настолько безответственно для мира. Это вопрос уже не только Украины. И здесь очень важно чтобы Индия и Китай просто сдержали режим Путина и вернули его в рамки. Чтобы он не переходил вот эти красные линии для мира", — сказал глава ЦПД.

Как сообщалось ранее, президент Украины во время выступления в ООН сообщил, что российские войска собираются атаковать три украинские атомные электростанции.

При этом украинские эксперты говорили, что для этих целей россияне сейчас накапливают средства поражения, включая дроны и ракеты. Таким образом, когда этот удар произойдет, он будет максимально массированным.