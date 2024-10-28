Военный прокурор с татуировкой совы: где сейчас Анатолий Матиос и что известно о его службе в ВСУ

Бывший военный прокурор вступил в ряды ТрО в начале полномасштабной войны в Украине

Анатолий Матиос — известная в украинской политике личность. Он был главным военным прокурором Украины в период с 27 августа 2014 по 2 сентября 2019 года. Является кандидатом юридических наук и имеет звание генерал-полковника юстиции. Матиос прославился среди украинцев своей необычной татуировкой с изображением совы на плече, которую демонстрировал в соцсетях и на телевидении.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас Анатолий Матиос и что о нем известно.

Анатолий Матиос — что о нем известно

Анатолий Матиос — бывший главный военный прокурор Украины. Он родился в Черновицкой области 13 февраля 1969 года, сейчас ему 55 лет. Он закончил Черновицкий государственный университет имени Федьковича и связал свою жизнь с работой в прокуратуре. Сначала он строил карьеру в Черновцах, будучи прокурором на разных должностях, затем продолжил свою деятельность в Херсонской области — также в органах прокуратуры.

В период с 2005 по 2014 год Анатолий Матиос начал работать в структурах Службы безопасности Украины. 26 июня 2014 года он назначен заместителем Генерального прокурора Украины, а уже 26 августа 2014 стал Главным военным прокурором Украины. Он был на своей должности пять лет, а в 2019 году был уволен в запас генпрокурором Рябошапкой. До начала полномасштабной войны Анатолий Матиос работал адвокатом в Луцке.

Анатолий Матиос и служба в ТрО

В марте 2022 года, когда началось полномасштабное российское вторжение в Украину Анатолий Матиос подписал контракт с Командованием сил территориальной обороны ВСУ. А на его фейсбук-странице начали появляться фото в военной форме.

"Для тех, кто меня поздравляет с назначением на высокий пост в Минобороны, я пехотинец ТРО ВСУ в звании генерал-полковника. Честь имею! ПОБЕДИМ", — писал в то время Матиос на своей странице в Фейсбук.

Где сейчас служит бывший военный прокурор неизвестно, он не раскрывает публично никаких данных о своей службе. При этом в сети есть видео, датированное 4 мая 2023 года, на котором якобы разоблачают Анатолия Матиоса. В ролике автор утверждает, что нигде он не воюет, и вообще видел его, выходящим из супермаркета, с вином и набором для пикника. Однако, на представленном видео нельзя точно идентифицировать именно Анатолия Матиоса.

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