Донецкая фазенда Януковича: как выглядит дом беглого президента и живет ли там кто-то (фото, видео)

В свое время дом Януковича возле Донецка был под усиленной охраной

Виктор Янукович — беглый президент Украины, который прославился любовью к роскошной жизни. Все украинцы были поражены, когда вскрылся особняк Януковича в Межигорье. Однако, не все знают, как выглядит фазенда экс-президента в оккупированном донецке.

"Телеграф" расскажет, где находится имение семьи Януковича в Донецке, как он выглядит и живет ли там кто-то.

Фазенда Януковича на оккупированной территории

В сети есть информация, что имение семьи Януковича было расположено в поселке Второе Калинкино в окрестностях Донецка на улице Райниса. Оно занимало сразу четыре адреса и жили в нем не только жена Януковича Людмила, но и их сыновья со своими семьями. Так было до российской оккупации.

В 2021 году появилось свежее видео с улицы, на которой расположен участок Януковича. Там можно заметить огромные парканы и пустующий пост охраны. Неизвестно, живет ли кто-то в этом доме. Блогер, который снял видео на улице, считает, что дом пустует, а охраны там нет. Хотя и обратил внимание, что видеонаблюдение территории там есть. Также он отметил, что если ранее к этому дому нельзя было подойти и за километр, потом что охрана останавливала, то сейчас они приехали под самый забор и никто им не мешал.

Как рассказывают местные жители, даже когда Янукович был при власти в Украине, он редко появлялся в этом доме. Там большую часть времени жила его жена и дети. А когда все-таки приезжал, то едва ли не весь поселок стоял на ушах, а улицы были перекрыты полицией.

Согласно интернет-картам, на территории имения Януковича разместились особняки членов семьи, а также спорткомплекс и хозпостройки. Тыльной стороной поместье примыкает к питомнику донецкого ботанического сада.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о личной жизни старшего сына Януковича, который получил российское гражданство. Одного из сыновей он назвал в честь отца.