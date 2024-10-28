Військовий прокурор із татуюванням сови: де зараз Анатолій Матіос і що відомо про його службу у ЗСУ

Колишній військовий прокурор вступив до лав ТрО на початку повномасштабної війни в Україні

Анатолій Матіос – відома в українській політиці особистість. Він був головним військовим прокурором України у період з 27 серпня 2014 року по 2 вересня 2019 року. Є кандидатом юридичних наук та має звання генерал-полковника юстиції. Матіос прославився серед українців своїм незвичайним татуюванням із зображенням сови на плечі, яке демонстрував у соцмережах та на телебаченні.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз Анатолій Матіос та що про нього відомо під час війни.

Анатолій Матіос — що про нього відомо

Анатолій Матіос – колишній головний військовий прокурор України. Він народився у Чернівецькій області 13 лютого 1969 року, зараз йому 55 років. Він закінчив Чернівецький державний університет імені Федьковича та пов’язав своє життя з роботою в прокуратурі. Спочатку він будував кар’єру в Чернівцях, будучи прокурором на різних посадах, потім продовжив свою діяльність у Херсонській області — також в органах прокуратури.

У період з 2005 до 2014 року Анатолій Матіос почав працювати у структурах Служби безпеки України. 26 червня 2014 року його призначено заступником Генерального прокурора України, а вже 26 серпня 2014 року він став Головним військовим прокурором України. Він був на своїй посаді п’ять років, а у 2019 році був звільнений у запас генпрокурором Рябошапкою. До початку повномасштабної війни Анатолій Матіос працював адвокатом у Луцьку.

Анатолій Матіос та служба у ТрО

У березні 2022 року, коли розпочалося повномасштабне російське вторгнення в Україну Анатолій Матіос підписав контракт із Командуванням сил територіальної оборони ЗСУ. На його фейсбук-сторінці почали з’являтися фото у військовій формі.

"Для тих, хто мене вітає з призначенням на високу посаду в Міноборони — я піхотинець ТрО ЗСУ у званні генерал-полковника. Честь маю! ПЕРЕМОЖЕМО", — писав в той час Матіос на своїй сторінці у Фейсбук.

Де зараз служить колишній військовий прокурор невідомо, він не розкриває публічно жодних даних про свою службу. При цьому в мережі є відео, датоване 4 травня 2023 року, на якому нібито викривають Анатолія Матіоса. У ролику автор стверджує, що ніде він не воює, і взагалі бачив його на виході із супермаркету з вином та набором для пікніка. Однак на представленому відео не можна точно ідентифікувати саме Анатолія Матіоса.

Раніше "Телеграф" розповідав про донецьку фазенду Януковича. Як виглядає будинок президента-втікача і чи живе там хтось.