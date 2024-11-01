Погодные качели в ноябре: каким будет последний месяц осени в Украине

После 20 ноября украинцев ждет сюрприз

Начало ноября в северной и восточной Европе принесет нестабильные погодные условия. Активность циклонов спровоцирует разнообразные осадки — от дождя до мокрого снега, кроме того, украинцев будут ждать и ветреные дни — до 15-22 м/с, а в некоторых областях и до 19-24 м/с.

Об этом в комментарии изданию "Телеграф" рассказал известный синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, в первой декаде ноября украинцев будет ждать переменная и довольно неприятная погода, а вот во второй декаде погодные условия стабилизируются.

В ноябре среднемесячная температура воздуха с высокой вероятностью ожидается в пределах климатической нормы, в отдельных областях ниже нормы на 1-1,5 °C и будет колебаться в диапазоне -1…+4 °C, в Одесской области и Крыму +5… +6 °C.

После 20 ноября ожидается неожиданное потепление, однако среднесуточная температура будет оставаться где-то ниже нуля градусов, а атмосферные фронты принесут смешанные осадки и порывистый ветер.

Особое внимание следует обратить на первую декаду месяца, когда активные циклоны могут вызвать усиление ветра до 19-24 м/с, что может привести к падению деревьев и нарушениям линий электропередач.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, какой будет погода в первые дни ноября. Синоптики порадовали украинцев.