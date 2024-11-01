Погодні гойдалки у листопаді: яким буде останній місяць осені в Україні

Після 20 листопада на українців чекає сюрприз

Початок листопада в північній та східній Європі принесе з собою нестабільні погодні умови. Активність циклонів спровокує різноманітні опади — від дощу до мокрого снігу, крім того, на українців чекатимуть і вельми вітряні дні — до 15-22 м/с, а у деяких областях і до 19-24 м/с.

Про це у коментарі виданню "Телеграф" розповів відомий синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, у першій декаді листопада на українців чекатиме мінлива і доволі неприємна погода, а от у другій декаді погодні умови стабілізуються.

Загалом у листопаді середньомісячна температура повітря з високою ймовірністю очікується в межах кліматичної норми, в окремих областях нижче норми на 1-1,5 °C і коливатиметься в діапазоні -1…+4 °C, в Одеській області та Криму +5… +6 °C.

Після 20 листопада очікується несподіване потепління, проте середньодобова температура все ж залишатиметься подекуди нижче нуля градусів, а атмосферні фронти принесуть змішані опади та поривчастий вітер.

Особливу ж увагу варто звернути на першу декаду місяця, коли активні циклони можуть спричинити посилення вітру до 19-24 м/с, що може призвести до падіння дерев та порушень ліній електропередач.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, якою буде погода у перші дні листопада. Синоптики потішили українців.