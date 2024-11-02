Россияне оккупировали еще один населенный пункт, как изменилась линия фронта (карта)

Армия РФ ежедневно захватывает новые территории на Донбассе

Идет 983-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, с начала минувших суток, 1 ноября, до 22:00 на фронте произошло 126 боевых столкновений. Враг оккупировал еще один поселок в Донецкой области.

По данным портала DeepState, россияне оккупировали поселок Ясная Поляна. Также они продвинулись в Нововодмитровке, Дружбе, Максимовке, у Новоукраинки и Тернов. Изменение линии фронта отображено на карте.

Поселок городского типа Ясная Поляна расположен в Краматорском районе Донецкой области. От него до Краматорска – 3 километра.

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, в своей сводке по состоянию на 22:00 1 ноября, больше всего боев за сутки было на Кураховском направлении. Враг атаковал 48 раз. Бои шли в районах Островского, Ильинки, Новоселидовки, Кременной Балки, Новодмитровки, Волченки, Максимильяновки, Дальнего, Антоновки и Екатериновки.

Также с высокой интенсивностью враг атакует на Покровском направлении. Там за неполные сутки 1 ноября он совершил 36 штурмовых и наступательных действий.

"По предварительным подсчетам, сегодня (1 ноября, — ред.) наши воины ликвидировали 115 и ранили 192 оккупантов. Уничтожены две боевых бронированных машины, один танк, один автомобиль и один баги", — проинформировали в Генштабе.

Как сообщал "Телеграф", научный сотрудник Национального института стратегических исследований и старший аналитик украинского ОО "Вернись живым" Николай Белесков считает, что тупик на фронте сменился преимуществом России. По его мнению, появляется все больше признаков, что сейчас РФ может создать условия для победы в Украине. Если ситуацию не изменить, россияне захватят Донбасс в 2025 году.