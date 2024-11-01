Потеряем уже в 2025-м: известный аналитик сделал прогноз по войне

Локальные успехи Москвы на Донбассе постепенно подрывают моральный дух украинцев

Научный сотрудник Национального института стратегических исследований и старший аналитик украинского ОО "Вернись живым" Николай Белесков считает, что тупик на фронте сменился преимуществом России. По его мнению, появляется все больше признаков, что сейчас РФ может создать условия для победы в Украине.

Об этом он написал в статье Atlantic Council. Эксперт напомнил, что по данным немецкого издания Die Welt, российские территориальные достижения в октябре 2024 года стали рекордными с марта 2022-го.

Белесков считает, что если такая тенденция будет продолжаться в ближайшие месяцы, Россия может полностью захватить Донбасс во время кампании 2025 года. В частности, роль в этом может сыграть и психологическое влияние их успехов.

"Хотя недавние наступательные операции России еще не дали решающих прорывов, психологическое влияние успехов, достигнутых за последние месяцы, нельзя измерить лишь километрами. Важно то, что локальные успехи Москвы на Донбассе постепенно подрывают моральный дух украинской общественности. Регулярные сообщения о новых достижениях России также ослабляют решимость западных партнеров Киева и укрепляют аргументы против дальнейшей военной поддержки Украины», – отметил аналитик.

Он подчеркнул, что сейчас война России против Украины находится на критическом этапе. Если в ближайшие месяцы не принять меры для перелома негативной для Украины тенденции, преимущества РФ будут расти и, в конце концов, военная ситуация достигнет точки невозврата.

"Многое будет зависеть от результатов президентских выборов в Соединенных Штатах, которые состоятся 5 ноября. Кто бы ни победил в борьбе за Белый дом, он унаследует войну в Украине, которая требует немедленного внимания, чтобы предотвратить победу России, свидетельствующую об упадке Запада", – резюмировал Белесков.

Как сообщал "Телеграф", в течение суток 31 октября россияне продвинулись в Донецкой области. Они захватили новые территории возле Новоукраинки, Богоявленки, Максимильяновки, Победы, Константиновки и в Нововодмитровке.