Росіяни окупували ще один населений пункт, як змінилася лінія фронту (карта)

Армія РФ щодня захоплює нові території на Донбасі

Йде 983-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, з початку минулої доби, 1 листопада, до 22:00 на фронті сталося 126 бойових зіткнень. Ворог окупував ще одне село на Донеччині.

За даними порталу DeepState, росіяни окупували селище Ясна Поляна. Також вони просунулися в Новодмитрівці, Дружбі, Максимівці, біля Новоукраїнки та Тернів. Зміни лінії фронту відображено на карті.

Селище міського типу Ясна Поляна розташовано у Краматорському районі Донецької області. Від нього до Краматорська — 3 кілометри.

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, у своєму зведенні станом на 22:00 1 листопада, найбільше боїв за добу було на Курахівському напрямку. Ворог атакував 48 разів. Бої йшли в районах Острівського, Ільїнки, Новоселидівки, Кремінної Балки, Новодмитрівки, Вовченки, Максимільянівки, Дальнього, Антонівки та Катеринівки.

Також з високою інтенсивністю ворог атакує на Покровському напрямку. Там за неповну добу 1 листопада він здійснив 36 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Сухої Балки, Сухого Яру, Миролюбівки, Миколаївки, Лисівки, Крутого Яру, Новогродівки та Селидового.

"За попередніми підрахунками, сьогодні (1 листопада, — ред.) наші воїни ліквідували 115 та поранили 192 окупантів. Знищено дві бойових броньованих машини, один танк, один автомобіль та один багі", — поінформували у Генштабі.

Як повідомляв "Телеграф", науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень і старший аналітик української ГО "Повернись живим" Микола Бєлєсков вважає, що глухий кут на фронті змінився перевагою Росії. На його думку, з’являється все більше ознак того, що зараз РФ може створити умови для перемоги в Україні. Якщо ситуацію не змінити, росіяни захоплять Донбас у 2025 році.