В Черном море буяют загадочные пожары (карта)

Спутниковая съемка зафиксировала новые загадочные очаги пожаров в Черном море — три огненных точки появились через два дня в местах, где отсутствуют газовые вышки

В Черном море появились очаги пожара в местах, где нет газонефтедобывающих вышек. Через два дня там появилось две новые отметки.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра" со ссылкой на данные спутниковой съемки.

Постоянные отметки горения фиксируются на месте "вышек Бойко". По сравнению с фото лунной давности – за 2 октября, 2 ноября появилась новая отметка пожара, а 3 ноября – еще два.

"В море происходит что-то серьезное, о чем мы почти ничего не знаем. Силы обороны Украины наличие и причины морских пожаров не комментируют", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что ранее "Телеграф" писал, что во временно оккупированном Крыму ночью 3 ноября прогремели мощные взрывы. Предварительно под атакой находились военные объекты российских оккупантов в нескольких районах полуострова. Первые взрывы прогремели в Симферополе, Симферопольском и Красногвардейском районах.