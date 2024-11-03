В Чорному морі буяють загадкові пожежі (карта)

Супутникова зйомка зафіксувала нові загадкові осередки пожеж у Чорному морі — три вогняні точки з'явились за два дні у місцях, де відсутні газові вишки

У Чорному морі з'явилися осередки пожежі у місцях, де немає газонафтовидобувних вишок. За два дні там зʼявилось дві нові позначки.

Про це повідомляє моніторингова група "Кримського вітру" з посиланням на дані супутникової зйомки.

Постійні позначки горіння фіксуються на місці "вишок Бойка". У порівнянні з фото місячної давності – за 2 жовтня, 2 листопада з'явилася нова позначка пожежі, а 3 листопада – ще дві.

"У морі відбувається щось серйозне, про що ми майже нічого не знаємо. Сили оборони України наявність та причини морських пожеж не коментують", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, раніше "Телеграф" писав, що у тимчасово окупованому Криму вночі 3 листопада прогриміли потужні вибухи. Попередньо, під атакою перебували військові об'єкти російських окупантів у декількох районах півострова. Зазначається, що перші вибухи прогриміли у Сімферополі, Сімферопольському та Червоногвардійському районах.