Притворялись ремонтниками: под Харьковом СБУ поймала наводчиков КАБов, им грозит пожизненное

Оккупанты дистанционно привлекли своих двух приспешников из Харькова, чтобы скорректировать свои удары

Служба безопасности Украины задержала корректировщиков, которые наводили вражеские КАБы на позиции наших защитников под Харьковом. За это они могут оказаться пожизненно за решеткой.

Агентурная группа российской разведки, которая готовила серию воздушных атак на позиции ВСУ, была нейтрализована в прифронтовом регионе. Благодаря проведенной спецоперации были предотвращены новые попытки страны-агрессора нанесли огневое поражение по линиям обороны Харькова. Об этом 26 апреля сообщили в пресс-службе СБУ.

"Среди основных целей агрессора были фортификационные сооружения и укрепрайоны украинских войск, обороняющих областной центр. Для удара по локациям ВСУ оккупанты планировали применить сверхтяжелые управляемые авиабомбы", — говорится в сообщении.

Оккупанты дистанционно привлекли своих двух приспешников из Харькова, чтобы скорректировать свои удары. Те в свою очередь притворились частными ремонтниками и ездили по области, где фиксировали места базирования украинских войск и расположение оборонных линий. Далее они передавали информацию "связному" российской разведке.

"Им оказался их знакомый, местный житель, который в 2014 году выехал во временно оккупированный Донецк и присоединился к спецназу российских войск. Именно он должен передать спецслужбе России актуальные координаты для подготовки авиаудара по Харьковщине", — рассказали в СБУ.

О планах противника СБУ узнала еще на начальном этапе. Это дало возможность документировать каждый шаг фигурантов, а также провести комплексные мероприятия. Уже на финальной стадии спецоперации оба агента были задержаны. В ходе обыска у них изъяли мобильные телефоны, с которых они общались с оккупантами.

Старшему агентурной группы РФ сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Действия сообщника квалифицированы по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ по возможности их идентификации на местности).

Отмечается, что российским агентам грозит тюремное заключение на срок от 8 лет до пожизненного.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Служба безопасности Украины задержала необычного агента РФ. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.