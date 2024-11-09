Россияне захватили новые территории, что сейчас происходит на фронте (карты боев)

Продолжаются тяжелые бои

Идет 990-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, с начала минувших суток, 8 ноября, до 22:00, на фронте произошло 164 боевых столкновения. Россияне оккупировали новые территории в Донецкой и Луганской областях.

По данным портала DeepState, враг продвинулся возле Максимовки, Мясожаровки (Луганская область, Сватовский район), Дальнего, Селидова, Петровки, Богоявленки и Победы. Изменения линии фронта отображены на карте.

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ в своей сводке по состоянию на 22:00 8 ноября, больше всего боев за сутки было на Кураховском направлении. Враг 40 раз атаковал наши позиции вблизи Ильинки, Берестков, Новоселидовки, Новодмитровки, Вознесенки, Максимовки, Антоновки и Екатериновки. За неполные сутки там было обезврежено 149 оккупантов, 48 из которых безвозвратно. Кроме того, уничтожена военная техника врага: две единицы ББМ, один автомобиль, четыре мотоцикла, одна станция РЭБ, один генератор и одна станция спутниковой связи.

Высокую активность россияне сохраняют также на Покровском направлении. За неполные сутки 9 ноября российская армия 34 раза пыталась прорвать нашу оборону недалеко от населенных пунктов Миролюбовка, Новоторецкое, Луч, Лисовка, Крутой Яр, Селидово, Вишневое и Млечное.

"Противник несет значительные потери — сегодня (8 ноября, — ред.) на этом направлении было обезврежено 290 оккупантов, 133 из них — безвозвратно. Кроме этого, уничтожены семь боевых бронированных машин, четыре мотоцикла и один блиндаж", — добавили в Генштабе.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на субботу, 9 ноября, Тульскую область России атаковали беспилотники. Более десятка взрывов раздалось в городе Алексин. Там расположены не менее двух предприятий, работающих на войну.