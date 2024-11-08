Байден снял запрет и в Украине появятся американские военные подрядчики

Специалисты будут помогать ВСУ с ремонтом и обслуживанием техники

Администрация Байдена сняла запрет на размещение американских военных подрядчиков на территории Украины. Они будут оказывать помощь ВСУ в обслуживании и ремонте предоставленных США систем вооружения.

Данное решение было принято в начале ноября Джо Байденом и его администрацией. Об этом сообщает CNN.

Администрация Байдена впервые после начала полномасштабной войны разрешит американским военным подрядчикам разместиться на Украине. Это позволит Пентагону предоставлять контракты американским компаниям для работы на территории нашей страны.

Специалисты смогут оказывать помощь ВСУ в обслуживании и ремонте предоставленных США систем вооружения, в частности истребителей F16 и систем ПВО Patriot.

"Чтобы помочь Украине ремонтировать и обслуживать военную технику, предоставленную США и их союзниками, Министерство обороны США проводит тендеры на привлечение небольшого числа подрядчиков, которые помогут Украине сохранить уже предоставленную нами помощь", — говорится в сообщении.

При этом подрядчики будут находиться вдали от линии фронта и не будут воевать с российскими войсками. Издание подчеркивает, что подрядчики лишь "помогут Вооруженным силам Украины быстро ремонтировать и обслуживать предоставленное США оборудование по мере необходимости, чтобы его можно было быстро вернуть на линию фронта".

Компании, претендующие на получение контрактов, должны будут разработать надежные планы по снижению рисков, чтобы уменьшить угрозы для своих сотрудников.

Скорее всего, на территории Украины будут работать от нескольких десятков до пары сотен подрядчиков одновременно.

"Стоит отметить, что уже существует широкий спектр американских компаний, имеющих персонал на Украине, выполняющий контракты для украинского правительства, поэтому это не приведет к существенному увеличению числа сотрудников американских компаний, работающих на территории Украины", — сказал представитель министерства обороны CNN.

При этом неивестно, пойдет ли по этому же пути Дональд Трамп, когда вступит в должность в январе. Ведь до этого он заявлял, что надеется положить конец войне между Украиной и Россией "в течение 24 часов" после возвращения к власти.

Напомним, выборы в США проходят в два этапа. Во вторник, 5 ноября, состоялось общенациональное голосование, а 17 декабря – голосование избирателей, представляющих каждый из 50 штатов и округ Колумбия.

Согласно информации СМИ, новая инаугурация Дональда Трампа намечена на 20 января 2025 года. На данный момент неизвестно кто из высокопоставленных гостей примет участие в мероприятии. Особенный интерес вызывает вопрос, посетит ли инаугурацию Джо Байден, который в июле 2024 года снял свою кандидатуру с предвыборной гонки.

Интересно, что в 2020 году Байден одержал победу на выборах, набрав 306 голосов выборщиков, оставив Трампа с 232 голосами. Тогда Трамп на инаугурацию Байдена не приехал.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в феврале в сети зафиксировали, вероятно, первый случай повреждения украинских систем залпового огня HIMARS. До этого о таких фактах не сообщалось. Судя по всему, повреждения были получены не в результате прямого попадания, а в результате разлета осколков.