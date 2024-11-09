Росіяни захопили нові території, що зараз відбувається на фронті (карти боїв)

Тривають важкі бої

Йде 990-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, з початку минулої доби, 8 листопада, до 22:00, на фронті сталося 164 бойових зіткнень. Росіяни окупували нові території на Донеччині та Луганщині.

За даними порталу DeepState, ворог просунувся біля Максимівки, М'ясожарівки (Луганська область Сватівський район), Дальнього, Селидового, Петрівки, Богоявленки та Побєди. Зміни лінії фронту відображено на карті.

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні станом на 22:00 8 листопада, найбільше боїв за добу було на Курахівському напрямку. Ворог 40 разів атакував наші позиції поблизу Іллінки, Берестків, Новоселидівки, Новодмитрівки, Вознесенки, Максимівки, Антонівки та Катеринівки. За неповну добу там було знешкоджено 149 окупантів, 48 з яких — безповоротно. Крім того, знищено військову техніку ворога: дві одиниці ББМ, один автомобіль, чотири мотоцикли, одну станцію РЕБ, один генератор та одну станцію супутникового зв'язку.

Високу активність росіяни зберігають також на Покровському напрямку. За неповну добу 9 листопада російська армія 34 рази намагалася прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Миролюбівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Крутий Яр, Селидове, Вишневе та Чумацьке.

"Противник зазнає значних втрат — сьогодні (8 листопада, — ред.) на цьому напрямку було знешкоджено 290 окупантів, 133 з них — безповоротно. Крім цього, знищено сім бойових броньованих машин, чотири мотоцикли та один бліндаж", — додали у Генштабі.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на суботу, 9 листопада, Тульську область Росії атакували безпілотники. Понад десяток вибухів пролунало в місті Олексин. Там розташовано щонайменше два підприємства, які працюють на війну.