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Я не жду от Трампа чуда. Остановить войну сейчас можно только одним способом - Анна Маляр

Автор
Анна Маляр
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Автор
Анна Маляр о Трампе Новость обновлена 08 ноября 2024, 23:04
Анна Маляр о Трампе. Фото Коллаж "Телеграфа"

Бывшая замминистра обороны Анна Маляр рассказала о том, чего она ожидает от президентства Дональда Трампа и что действительно поможет закончить войну в Украине

Я не жду от Трампа чуда.

Он уже показывал свою позицию по вопросам безопасности в Европе в прошлую каденцию. Он их считал сугубо проблемой Европы.

Остановить войну сейчас можно только одним способом — быть сильнее РФ. Запад имеет такие рычаги влияния.

Договоренности в случае нашей слабой позиции не остановят войну. Мы уже это проходили.

Ну и, конечно, от нас тоже многое зависит.

Партнеры хотят иметь прозрачную математику войны с обоснованными расчетами и прогнозами.

Источник: пост Маляр в Telegram.

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Теги:
#Мысли #Дональд Трамп #Анна Маляр