Я не жду от Трампа чуда. Остановить войну сейчас можно только одним способом - Анна Маляр
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Бывшая замминистра обороны Анна Маляр рассказала о том, чего она ожидает от президентства Дональда Трампа и что действительно поможет закончить войну в Украине
Я не жду от Трампа чуда.
Он уже показывал свою позицию по вопросам безопасности в Европе в прошлую каденцию. Он их считал сугубо проблемой Европы.
Остановить войну сейчас можно только одним способом — быть сильнее РФ. Запад имеет такие рычаги влияния.
Договоренности в случае нашей слабой позиции не остановят войну. Мы уже это проходили.
Ну и, конечно, от нас тоже многое зависит.
Партнеры хотят иметь прозрачную математику войны с обоснованными расчетами и прогнозами.
Источник: пост Маляр в Telegram.
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