Бывшая замминистра обороны Анна Маляр рассказала о том, чего она ожидает от президентства Дональда Трампа и что действительно поможет закончить войну в Украине

Я не жду от Трампа чуда.

Он уже показывал свою позицию по вопросам безопасности в Европе в прошлую каденцию. Он их считал сугубо проблемой Европы.

Остановить войну сейчас можно только одним способом — быть сильнее РФ. Запад имеет такие рычаги влияния.

Договоренности в случае нашей слабой позиции не остановят войну. Мы уже это проходили.

Ну и, конечно, от нас тоже многое зависит.

Партнеры хотят иметь прозрачную математику войны с обоснованными расчетами и прогнозами.

Источник: пост Маляр в Telegram.