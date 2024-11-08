Маск развоевался: участвовал в разговоре Трампа и Зеленского, и дал оценку интеллекту канцлера Шольца

Маск становится очень влиятельным человеком в администрации нового президента США Дональда Трампа

Американский миллиардер Илон Маск, который был одним из тех, кто помог новоизбранному президенту США Дональду Трампу прийти к власти, набирает все большее влияние в новой администрации. Так, Маск участвовал в разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, миллиардер назвал канцлера Германии Олафа Шольца "дураком", что вызвало резкую реакцию со стороны Берлина.

Об участии Маска в разговоре двух президентов сообщило издание Axios.

"Новые детали звонка подчеркивают, насколько влиятельным может быть Маск во второй администрации Трампа, а также неопределенность того, как именно Трамп будет относиться к Украине", — отмечает издание, добавляя, что разговор Трампа и Зеленского "не оставил у Зеленского чувство отчаяния".

"Олаф – дурак"

Также Маск позволил себе назвать канцлера Германии Шольца "дураком", комментируя распад "светофорной" коалиции в Бундестаге. Об этом он написал в своей социальной сети Twitter (X).

"Олаф — дурак", — написал Маск.

На слова Маска отреагировала заместитель пресс-секретаря немецкого правительства Кристиана Хоффманн. Она написала, что "на X есть свобода для дураков" – имея в виду происходящее в соцсети Маска. Хоффманн добавила, что немецкое правительство все еще вынуждено держать в X аккаунт, поскольку нуждается во всех инструментах для разъяснения и распространения информации о своей работе.

Напомним, по информации СМИ, новая инаугурация Дональда Трампа намечена на 20 января 2025 года. На данный момент неизвестно, кто из высокопоставленных гостей примет участие в мероприятии. Особый интерес вызывает вопрос, посетит ли инаугурацию Джо Байден, который в июле 2024 года снял свою кандидатуру с предвыборной гонки.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, чем будет заниматься Трамп в первые дни своего президентства. Предполагается, что по возвращении в Белый дом его решения будут касаться нелегальной миграции и добычи нефти. Он будет действовать быстро и решительно.