В Киеве после ракетной атаки вновь объявили тревогу: какая опасность (обновлено)

Всех просят оставаться в укрытиях до соответствующего распоряжения

В Киеве и ряде областей Украины второй раз за день объявили воздушную тревогу. Это связано с опасностью запуска баллистического вооружения с северо-востока и дронов.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины. Там отметили, что зафиксированы пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Сумскую область.

Мониторинговые каналы пишут, что в воздушном пространстве замечены дроны. Один движется в направлении на север Киевщины, а второй — на севере Полтавщины.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко предупреждает, что враг запустил ракеты на низких высотах. Работает ПВО. Всех просят оставаться в укрытиях.

В 09:30 в части областей был объявлен отбой воздушной тревоги.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что утром 13 ноября в Киеве прогремели взрывы. Российские военные атаковали Украину ракетами. Столица оказалась под массированным обстрелом – враг одновременно применил баллистику, крылатые ракеты и "шахеды". Стадо известно, что враг поднял в небо стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС. Не менее семи бортов вылетели с авиабазы "Оленья" в Мурманской области России.