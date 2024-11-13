У Києві після ракетної атаки знову оголосили тривогу: яка небезпека (оновлено)

Усіх просять залишатися в укриттях до відповідного розпорядження

У Києві та низці областей України вдруге за день оголосили повітряну тривогу. Це пов’язано з небезпекою запуску балістичного озброєння та дронів з північного сходу.

Про це повідомили у Повітряних силах України. Там зазначили, що зафіксовано пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією до Сумської області.

Моніторингові канали пишуть, що у повітряному просторі помічені дрони. Один рухається у напрямку на північ Київщини, а другий – на півночі Полтавщини.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко попереджає, що ворог запустив ракети на низьких висотах. Працює ППО. Усіх просять залишатися в укриттях.

О 09:30 у частині областей було оголошено відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вранці 13 листопада у Києві прогриміли вибухи. Російські військові атакували Україну ракетами. Столиця опинилася під масованим обстрілом – ворог одночасно застосував балістику, крилаті ракети та "шахеди". Стадо відомо, що ворог підняв у небо стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-95МС. Не менш як сім бортів вилетіли з авіабази "Оленья" в Мурманській області Росії.