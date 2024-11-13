Киев атаковали баллистикой из Воронежа. Какие ракеты использовали и чем они опасны (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 962
При запуске эта ракета летит по квазибалистической траектории и несет большую опасность
Утром 13 ноября россияне могли атаковать Киев северокорейскими ракетами KN-23, которые еще известны под названием "Кимскандеры", что является игрой слов от "Искандеры Кима". Они хоть и редко достигают желаемых целей, но все же представляют серьезную угрозу населению.
Такая информация появилась в мониторинговых Telegram-каналах. "Николаевский Ванек" также пишет о применении четырех ракет KN-23.
Внешне эти ракеты очень похожи на российский "Искандер-М". Потому некоторые эксперты предполагают, что КНДР разрабатывала ее с привлечением инженеров и технологий из России.
Что известно о ракетах KN-23
Это северокорейская баллистическая ракета малой дальности. Она имеет длину 7,5 м, диаметр 0,95 м и вес от 3415 кг.
При запуске эта ракета летит по квазибалистической траектории и имеет максимальную дальность полета 690 км. Боевая часть может быть обычная: унитарная, кассетная или ядерная. По оценкам, ее вес не превышает 500 кг.
KN-23 имеют фугасную боевую часть с мощностью до 1000 килограммов в тротиловом эквиваленте.
В январе 2024 года западные СМИ сообщали, что Россия уже начала запускать по Украине баллистические ракеты, полученные от Северной Кореи. Тогда говорилось об известных на Западе KN-23 и KN-24. В КНДР их называют Hwasong-11Ga и Hwasongpho-11Nа соответственно.
Дальность для KN-23 (Hwasong-11Ga) — около 700 километров.
Дальность для KN-24 (Hwasongpho-11Nа) — около 400 километров.
Пусковые установки обоих типов ракет монтируются на колесных и гусеничных военных транспортных средствах.
Откуда была совершена атака по Киеву
По данным мониторингов, северокорейские ракеты запускали из российского Воронежа.
Расстояние между Киевом, который был атакован этим утром, и Воронежем, с которого происходили пуски, составляет 620 км.
При этом, от Воронежа до границы Украины около 230 километров.
В то же время, в пабликах пишут, что враг также использовал ракеты Х-101 и несколько баллистических ракет. Опубликована также карта вероятного маршрута.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве утром 13 ноября раздались взрывы. Россияне атаковали столицу баллистикой, крылатыми ракетами и "шахедами".