В Украине вводят отключения света, но не для всех: кого коснется

К ограничениям пришлось прибегнуть из-за нескольких факторов

В среду, 13 ноября, в Украине предупредили о введении временных ограничений на электроснабжение. В настоящее время лимиты вводятся только для бизнеса и промышленных потребителей.

Об этом сообщили в "Укрэнерго". Отмечается, что к ограничениям пришлось прибегнуть из-за нескольких факторов.

По официальной информации, такие меры вызваны краткосрочным понижением мощности маневровой генерации и значительным сокращением импорта электроэнергии.

Ограничения будут действовать в течение дня. В то же время, по заверению энергетики, после устранения технических замечаний к работе оборудования, подача электроэнергии возобновится в полном объеме.

Отдельно следует подчеркнуть, что ограничения не коснутся бытовых потребителей — население будет получать электроэнергию в обычном режиме.

Вместе с тем энергетики призывают потребителей рационально использовать электроэнергию, особенно в часы пиковой нагрузки. Представители отрасли также советуют бизнесу активнее приобщаться к импорту электроэнергии для собственных нужд во избежание вынужденных ограничений мощности в будущем.

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