Энергетика готова к зиме, но это может измениться: в Минэнерго назвали условие

Снижение температуры не критично для украинской энергосистемы

Только российские обстрелы объектов критической инфраструктуры могут дестабилизировать украинскую энергосистему. Несмотря на рост потребления электричества из-за снижения температуры, система работает стабильно и готова к зиме.

Но целью Кремля является полный блэкаут в нашей стране. Об этом заявил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник в эфире телемарафона.

"Стоит отметить, что именно долгосрочное системное снижение температуры влияет на увеличенное потребление и действительно мы видим, что уже постепенно увеличивается потребление электроэнергии. Однако на сегодня система является стабильной, работает стабильно и может покрывать все фактически потребности. В то же время только обстрелы объектов энергетической инфраструктуры являются тем риском, который может дестабилизировать энергосистему. Мы понимаем, что враг имеет целью продолжать обстрелы, его цель достижения полного блэкаута", – сказал чиновник.

Он отметил, что сегодня активно идет работа с международными партнерами, направленная на увеличение количества ПВО в Украине, и добавил, что принимаются меры для получения нужного для аварийно-ремонтных бригад оборудования, создания необходимых запасов, формирования физической защиты, чтобы ремонтная кампания проходила своевременно и в полной мере.

Также Колесник прогнозирует удовлетворение спроса даже при росте потребления электроэнергии из-за похолодания.

"Мы видим, что проведена ремонтная кампания по восстановлению генерирующего оборудования, передачи электрической энергии. Это дает нам возможность прогнозировать покрытие спроса даже при увеличении потребления, при похолоданиях" – резюмировал замминистра.

Напомним, компания "Укрэнерго" в рамках проекта REPOWER получила от Всемирного банка важное оборудование — большой трансформатор поперечного регулирования для одной из подстанций. Он поможет уменьшить эксплуатационные расходы, а также обеспечит надежную схему питания для около 300 тысяч потребителей.