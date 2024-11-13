В Україні вводять відключення світла, але не для всіх: кого торкнеться

До обмежень довелося вдатися через кілька факторів

У середу, 13 листопада, в Україні попередили про запровадження тимчасових обмежень електропостачання. Наразі ліміти запроваджують лише для бізнесу та промислових споживачів.

Про це повідомили в "Укренерго". Зауважується, що до обмежень довелося вдатися через кілька факторів.

За офіційною інформацією, такі заходи викликані короткостроковим зниженням потужності маневрової генерації та значним скороченням імпорту електроенергії.

Обмеження діятимуть протягом дня. Водночас, як запевнили енергетики, після усунення технічних зауважень до роботи обладнання, подача електроенергії відновиться в повному обсязі.

Окремо варто підкреслити, що обмеження не торкнуться побутових споживачів — населення отримуватиме електроенергію у звичному режимі.

Разом з тим, енергетики закликають споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо в години пікового навантаження. Представники галузі також радять бізнесу активніше долучатися до імпорту електроенергії для власних потреб, щоб уникнути вимушених обмежень потужності в майбутньому.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, наскільки критичною може бути ситуація з енергетикою цієї зими. Відповідь надав фаховий експерт.