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Через приложение "Резерв+" получают отсрочку: кому доступна опция

Автор
Галина Михайлова
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Отсрочку от мобилизации могут получить студенты
Отсрочку от мобилизации могут получить студенты. Фото Колаж Телеграфу

Пока несколько типов отсрочок выдают онлайн

Получение отсрочки через "Резерв+" работает менее двух недель. При этом онлайн-отсрочку уже сгенерировали более 100 000 человек еще в первые дни.

В Минобороны отмечают, что первая версия отсрочки в "Резерв+" доступна студентам, аспирантам и докторантам и людям с инвалидностью. Последняя категория должна иметь действующее пенсионное удостоверение по инвалидности. При этом большинство полученных онлайн отсрочок – не новые, а продолжение старых. На оформление идут минуты вместо длительного стояния в очередях.

В скором времени отсрочку сможет получать еще одна категория — многодетные родители. В настоящее время эта функция заканчивает тестирование. Однако не все многодетные родители смогут получить отсрочку – на тестовом этапе возникла проблема. Если дети рождены в разных браках – нужно все же обращаться в ТЦК.

Приложение "Резерв+" получает данные из Реестра многодетных семей, так что дети должны быть рождены в одном браке для получения онлайн-отсрочки. Пока данные из Единого реестра должников для проверки задолженности по алиментам недоступны "Резерв+". При этом отсутствие задолженности по алиментам важно условие предоставления отсрочки.

Главными преимуществами получения онлайн-отсрочки называют снижение бумажной нагрузки на ТЦК и отсутствие коррупционной составляющей, а также скорость предоставления.

Напомним, "Телеграф" рассказывал, что при получении отсрочки онлайн через "Резерв+" в ТЦК не смогут выдать справку об отсрочке. Это связано с тем, что для предоставления отсрочки ТЦК должна собираться комиссия. Справка предоставляется о ее решении. Если комиссия не собиралась и отсрочка получена онлайн – доказать ее можно по-другому.

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