В Украине скоро появится цифровая ВВК: как она будет работать
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Данные будут автоматически передаваться между реестрами
Недавно Верховная Рада утвердила законопроект №12066, предусматривающий цифровизацию военно-врачебной комиссии (ВВК). Нововведения позволят автоматически передавать результаты медицинских осмотров в реестр военнообязанных "Оберег".
Об этом подробнее пишет Судебно-юридическая газета. После вступления закона в статью 24-2 Основ законодательства Украины о здравоохранении внесут изменения, которые позволят передавать медицинские данные в Реестр военнообязанных.
"Во время информационного взаимодействия, предусмотренного этой частью, доступ к медицинской информации относительно пациента не допускается, кроме случая получения в порядке электронного информационного взаимодействия Министерством обороны Украины информации о результатах медицинских осмотров, проводимых с целью определения пригодности лиц к исполнению воинской обязанности для внесения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов с целью обеспечения национальной безопасности и обороны", — отмечено в документе.
Электронное направление через "Резерв+"
Военнообязанным больше не нужно будет лично обращаться в территориальные центры комплектования (ТЦК) для получения направления на ВВК. Вместо этого электронное направление можно будет оформить через приложение "Резерв+". Этот механизм должен работать до конца февраля 2025 года.
Решения военно-врачебной экспертизы тоже будут передаваться в электронном формате непосредственно в информационные системы Министерства обороны, в частности в реестр "Оберег".
Как будет работать новая система
По словам заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко, реформа должна сделать процесс прохождения ВВК прозрачным и удобным:
- медицинские осмотры можно будет проходить в любом удобном медицинском заведении из списка;
- выводы врачей будут храниться в цифровой форме с подписями ответственных лиц;
- результаты скрининга семейного врача, включая антропометрические данные, будут автоматически направляться на ВВК.
Как ранее сообщала Черногоренко, после ежегодного скрининга в медицинском заведении данные о состоянии здоровья военнообязанного будут заверены цифровой подписью семейного врача и сохранены в ЕСОЗ. В случае отсутствия хронических заболеваний и жалоб система будет фиксировать рекомендацию о пригодности. К тому же, в ЕСОЗ будут внесены антропометрические показатели, такие как рост, вес и окружность грудной клетки, которые будут направляться на ВВК.
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