В Украине скоро появится цифровая ВВК: как она будет работать

Данные будут автоматически передаваться между реестрами

Недавно Верховная Рада утвердила законопроект №12066, предусматривающий цифровизацию военно-врачебной комиссии (ВВК). Нововведения позволят автоматически передавать результаты медицинских осмотров в реестр военнообязанных "Оберег".

Об этом подробнее пишет Судебно-юридическая газета. После вступления закона в статью 24-2 Основ законодательства Украины о здравоохранении внесут изменения, которые позволят передавать медицинские данные в Реестр военнообязанных.

"Во время информационного взаимодействия, предусмотренного этой частью, доступ к медицинской информации относительно пациента не допускается, кроме случая получения в порядке электронного информационного взаимодействия Министерством обороны Украины информации о результатах медицинских осмотров, проводимых с целью определения пригодности лиц к исполнению воинской обязанности для внесения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов с целью обеспечения национальной безопасности и обороны", — отмечено в документе.

Электронное направление через "Резерв+"

Военнообязанным больше не нужно будет лично обращаться в территориальные центры комплектования (ТЦК) для получения направления на ВВК. Вместо этого электронное направление можно будет оформить через приложение "Резерв+". Этот механизм должен работать до конца февраля 2025 года.

Решения военно-врачебной экспертизы тоже будут передаваться в электронном формате непосредственно в информационные системы Министерства обороны, в частности в реестр "Оберег".

Как будет работать новая система

По словам заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко, реформа должна сделать процесс прохождения ВВК прозрачным и удобным:

медицинские осмотры можно будет проходить в любом удобном медицинском заведении из списка;

выводы врачей будут храниться в цифровой форме с подписями ответственных лиц;

результаты скрининга семейного врача, включая антропометрические данные, будут автоматически направляться на ВВК.

Как ранее сообщала Черногоренко, после ежегодного скрининга в медицинском заведении данные о состоянии здоровья военнообязанного будут заверены цифровой подписью семейного врача и сохранены в ЕСОЗ . В случае отсутствия хронических заболеваний и жалоб система будет фиксировать рекомендацию о пригодности. К тому же, в ЕСОЗ будут внесены антропометрические показатели, такие как рост, вес и окружность грудной клетки, которые будут направляться на ВВК.

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