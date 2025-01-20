Экс-замгенпрокурора Вербицкий руководит чужим благотворительным фондом вместе с партнершей, из-за которой он потерял должность

Первую помощь оказали переселенцам из Одесской области.

Бывший заместитель генерального прокурора Дмитрий Вербицкий, уволенный с должности в июле прошлого года, решил заняться благотворительностью. Свои инициативы он реализует через благотворительный фонд одесского адвоката вместе с сожительницей Кристиной Ильницкой, покупка которой недвижимости стоимостью более миллиона долларов и авто за $100 тысяч стали причинами его увольнения из Генпрокуратуры и открытия уголовного производства НАБУ.

Об этом заявил сам Вербицкий.

Информация о новом статусе бывшего заместителя генпрокурора уже разошлась соцсетями: ряд блогеров опубликовали посты, в которых выразили восхищение благотворительными инициативами Вербицкого.

Стоит отметить, что для реализации своих благотворительных инициатив Дмитрий Вербицкий открыл не собственный благотворительный фонд, а воспользовался уже существующим – БО "КД". Этот фонд был основан в 2015 году одесским адвокатом Дмитрием Кешкентием. Тогда он назывался БО "КД" по инициалам основателя, а в ноябре сменил название с "КД" на "Країна Добра", а подписантом и основателем 27 ноября 2024 стал Вербицкий

В качестве первых реципиентов своей благотворительной помощи экс-заместитель генпрокурора избрал внутренне перемещенные лица Одесской области. Также фонд планирует оказывать бесплатную юридическую помощь ветеранам и раздавать бесплатные медицинские сертификаты для лечения в одесской больнице.

Как следует из сообщений самого Вербицкого, волонтерской работой он занимается вместе со своей сожительницей, Кристиной Ильницкой. Именно эта женщина стала главной причиной увольнения экс-замгенпрокурора: как установили журналисты расследовательного проекта "Схемы", в 2024 году она приобрела элитное имущество на сумму свыше миллиона долларов, в частности, дом площадью 240 кв. м в элитном коттеджном городке "Коник" в Киеве рыночной стоимостью 1,2 миллиона долларов и автомобиль Porsche Macan T 2023 года выпуска стоимостью около 100 тысяч долларов.

Дмитрий Вербицкий не внес информацию об имуществе Ильницкой в свою декларацию, аргументировав это тем, что их отношения с Ильницкой не имели официального семейного статуса. По этим данным было начато служебное расследование, и 1 июля 2024 года генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказ об увольнении Вербицкого с должности заместителя генерального прокурора по собственному желанию.

Впоследствии НАПК выявило признаки приобретения необоснованных активов у Дмитрия Вербицкого еще на 29 миллионов гривен. Свое заключение Нацагентство передало НАБУ, детективы которого начали расследование в отношении Вербицкого по статьям 368-5 УКУ (незаконное обогащение) и ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом).

Официальное состояние Вербицкого и тем более Ильницкой, не дают исчерпывающих ответов на вопросы источников доходов, на какие средства существует благотворительный фонд. Впрочем, СМИ сообщают, что материальное положение Вербицкого позволяет ему посещать элитный спортивный клуб "Царский", где он ежемесячно тратит около 80 тысяч гривен.