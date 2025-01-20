Ексзаступник генпрокурора Вербицький керує чужим благодійним фондом разом з партнеркою, через яку він втратив посаду

Першу допомогу надали переселенцям з Одещини

Колишній заступник генерального прокурора Дмитро Вербицький, звільнений з посади у липні минулого року, вирішив зайнятися благодійністю. Свої ініціативи він реалізує через благодійний фонд одеського адвоката разом зі співмешканкою Христиною Ільницькою, купівля якою нерухомості вартістю понад мільйон доларів та авто за $100 тисяч стали причинами його звільнення з Генпрокуратури та відкриття кримінального провадження НАБУ.

Про це заявив сам Вербицький.

Інформація про новий статус колишнього заступника генпрокурора вже розійшлася соцмережами: низка блогерів опублікувала пости, в яких висловила захоплення благодійними ініціативами Вербицького.

Варто відзначити, що для реалізації своїх доброчинних ініціатив Дмитро Вербицький відкрив не власний благодійний фонд, а скористався вже існуючим – БО "КД". Цей фонд був заснований у 2015 році одеським адвокатом Дмитро Кешкентієм. Тоді він називався БО "КД" за ініціалами засновника, а у листопаді змінив назву з "КД" на "Країна Добра", а підписантом і засновником 27 листопада 2024 року став Вербицький

В якості перших реципієнтів своєї благодійної допомоги ексзаступник генпрокурора обрав внутрішньо переміщених осіб Одеської області. Також фонд планує надавати безкоштовну юридичну допомогу ветеранам і роздавати безплатні медичні сертифікати на лікування в одеській лікарні.

Як випливає з повідомлень самого Вербицького, волонтерською роботою він займається разом зі своєю співмешканкою, Христиною Ільницькою. Саме ця жінка стала головною причиною звільнення ексзаступника генпрокурора: як встановили журналісти розслідувального проєкту "Схеми", у 2024 році вона придбала елітне майно на суму понад мільйон доларів, зокрема, будинок площею 240 кв. м в елітному котеджному містечку "Коник" у Києві ринковою вартістю 1,2 мільйона доларів та автомобіль Porsche Macan T 2023 року випуску вартістю близько 100 тисяч доларів.

Дмитро Вербицький не вніс інформацію про майно Ільницької до своєї декларації, аргументувавши це тим, що їхні з Ільницькою стосунки не мали офіційного сімейного статусу. За цими даними було розпочато службове розслідування, і 1 липня 2024 року генеральний прокурор Андрій Костін підписав наказ про звільнення Вербицького з посади заступника генерального прокурора за власним бажанням.

Згодом НАЗК виявило ознаки набуття необґрунтованих активів у Дмитра Вербицького ще на 29 мільйонів гривень. Свій висновок Нацагентство передало до НАБУ, детективи якого розпочали розслідування щодо Вербицького за статтями 368-5 ККУ (незаконне збагачення) та ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою).

Офіційні статки Вербицького та тим більше Ільницької, не дають вичерпних відповідей на питання щодо джерел доходів, на які кошти існує благодійний фонд. Втім, ЗМІ повідомляють, що матеріальне становище Вербицького дозволяє йому відвідувати елітний спортивний клуб "Царський", де він щомісяця витрачає близько 80 тисяч гривень.