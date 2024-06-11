Всё сама? Девушка замгенпрокурора приобрела элитное имущество на миллионы гривен (фото)

Только автомобиль стоит около 4 млн грн

Девушка заместителя генерального прокурора Дмитрия Вербицкого Кристина Ильницкая в этом году приобрела элитное имущество, стоимость которого значительно превышает его официальные доходы. Речь идет о доме и автомобиле, которые вместе стоили не менее 52 миллионов гривен.

Но совокупный доход Кристины за последнее десятилетие едва превысил 360 тысяч гривен. Это выяснили журналисты проекта "Схем" в ходе расследования.

Отмечается, что Ильницкая приобрела в собственность дом в элитном коттеджном городке "Коник" в Киеве, площадь которого составляет 240 квадратных метров, а рыночная стоимость 1,2 миллиона долларов (48 миллионов гривен ). Также у девушки заместителя генпрокурора теперь есть автомобиль Porsche Macan T 2023 года выпуска, который стоит 100 тысяч долларов (около 4 миллионов гривен).

Журналисты обнаружили, что Кристина стала владелицей салона красоты в столице, о чем свидетельствуют ее публикации в соцсетях.

Отмечается, что Дмитрий Вербицкий официально разведен. Но о его новых отношениях с Ильницкой свидетельствуют многочисленные публикации в соцсетях и запись с камер наблюдений.

На кадрах зафиксировано их совместное передвижение на новом Porsche.

Журналисты расследования указывают, что за дом по договору Ильницкая заплатила в 24 раза меньше рыночной стоимости – около 2 миллионов гривен, это 1,9 миллиона за дом и 200 тысяч за землю.

Эксперт по недвижимости Евгений Полунов считает: "Обычно такие реальные цены в договорах купли-продажи стороны пытаются избегать для того, чтобы снизить налоговую нагрузку".

Дмитрий Вербицкий в комментарии "Схемам" сказал, что их отношения с Кристиной Ильницкой не носят семейный характер, что предполагало бы отражение ее имущества в его декларации, и добавил, что не оказывал ей помощь в покупке недвижимости.

Сама же Ильницкая не опровергала, что находится с ним в отношениях, сказав, что "на данном этапе" они не носят семейный характер. Относительно своего имущества, купленного в 2024 году на общую сумму более 50 миллионов гривен, она сказала, что когда-то имела "яхтенный бизнес" со своим неназванным бывшим парнем, от которого якобы унаследовано по завещанию немало активов.

Журналисты "Схема" установили имя этого предпринимателя. Но в комментарии расследователям его вдова заявила, что еще до смерти он отменил свое завещание на Ильницкую и тот не вступил в силу. Это подтверждают и записи в реестрах.

Отмечается, что уже в преддверии выхода материала "Схемы" выяснили, что Ильницкая 29 мая подарила дом своей матери. И в тот же день зарегистрировалось как физическое лицо-предприниматель с основным видом деятельности – предоставление в аренду водных транспортных средств. Но после переоформления дома на мать продолжает выкладывать фотографии и видео из него.

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