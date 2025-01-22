Заявления ЦПК о "ручном влиянии" Минобороны на Агентство оборонных закупок являются слухами и манипуляциями – Чмут

Эта сфера уже много лет сопровождается десятками скандалов

Заявления Центра противодействия коррупции о том, что якобы министр обороны Рустем Умеров "взял под ручное управление" Агентство оборонных закупок и указывает, какие контракты с кем заключать, являются слухами и манипуляциями.

Об этом заявил военный аналитик, глава наблюдательного совета Агентства Тарас Чмут, пишет "Закон и бизнес".

"Я не комментирую слухи и манипуляции ЦПК", — ответил Чмут в сети "Х" (бывший твиттер).

Он подчеркнул, что оборонные закупки — чрезвычайно чувствительная и спекулятивная тема в Украине.

"С одной стороны, эта сфера уже много лет сопровождается десятками скандалов (в частности, за все время, когда я занимаюсь милитарной тематикой, а это с 2008 года). С другой стороны, общество, журналисты и международное сообщество уделяют ей большое внимание. К этому добавляется сложность и закрытость самого "рынка", который функционирует особым образом. Все это превращает сферу оборонных закупок в сложную систему взаимодействия многочисленных стейкхолдеров, скандалов и интриг", — добавил Чмут.

Таким образом, он прокомментировал заявления ЦПК о влиянии Минобороны на Агентство, скандал с передачей средств АОЗ на пограничников и закупки у польской компании снарядов по завышенным ценам.

Напомним, руководителями ЦПК являются Виталий Шабунин и Дария Каленюк.

ГБР расследует ряд уголовных дел по Шабунину: в частности, об уклонении от мобилизации, подделке документов НАПК, незаконном использовании гуманитарки и присвоении джипа Nissan Pathfinder.