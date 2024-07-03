Шабунина признали непригодным к службе в армии из-за родинок – материалы суда

Активист и антикоррупционер Виталий Шабунин в школе был признан непригодным к службе в армии из-за родинок на теле.

Об этом пишет журналист Владимир Бойко, публикуя материалы судебного заседания, которое сейчас рассматривается в Днепровском райсуде Киева по Шабунину.

"В ходе досудебного расследования оказалось, что Шабунин действительно имеет "законные основания". Как сообщил Шабунин следователю… в 9 классе в военкомате не прошел медицинскую комиссию – не пропустил дерматолог из-за родинок на теле", — пишет Бойко.

В связи с этим Шабунину была выдана справка о непригодности к военной службе по состоянию здоровья. И впоследствии в своих публикациях активист упоминал, что имеет "законные основания для демобилизации", которыми он не пользуется.

"Непригодный Шабунин на законных основаниях уклоняется от военной службы и пропивает в киевских кафешках денежное довольствие, которое ему выплачивают Вооруженные Силы Украины – служить ему не позволяют родинки, а вовсе не отсутствие морали и убежденность в собственной безнаказанности, как думают некоторые", — пишет Бойко.

Напомним, командующий Сил Терообороны генерал Баргилевич в декабре 2023 года обращался в ГБР, чтобы наказать командира воинской части за незаконные командировки и выплаты активисту Шабунину.

ГБР расследует два уголовных дела по Шабунину — за уклонение от мобилизации и подделку документов НАПК. СМИ же сообщали, что он числится боевым медиком и получает надбавки за службу, оставаясь в Киеве.

Также напомним, что от службы в армии уклоняются многие антикоррупционеры и активисты, среди которых журналист Юрий Николов, руководитель «Фундации "DEJURE" Михаил Жернаков, эксперт StateWatch Александр Леменов, главный редактор "Движения "Чесно" Александр Салиженко и другие.