Верный до конца. Пес погибшего в Запорожье мужчины растрогал украинцев (видео)

Пес остается рядом с погибшим после обстрела Запорожья

Фото и видео последствий утреннего удара РФ по Запорожью продолжают появляться в сети. ССреди кадров, которые поражают больше всего — пес, не покидающий тело своего погибшего хозяина после российского обстрела.

Четвероногий друг отказывается покидать место трагедии, демонстрируя невероятную преданность своему хозяину даже после его смерти. Соответствующее видео распространил телеграмм-канал "Мы Украина. Эксклюзив".

В результате утренней ракетной атаки по Запорожью погиб 47-летний мужчина. На момент удара он находился в квартире вместе с дочерью, женой и тещей. Родные мужчины сейчас в больнице. Его собака осталась жива и не отходит от тела хозяина. На распространенном видео видно, как собака находится рядом с погибшим и не покидает его.

По данным ГСЧС, количество раненых из-за массированного обстрела Запорожья возросло до 25 человек. Среди пострадавших – четверо спасателей, ликвидировавших пожары на месте первого удара и попавших под повторную атаку РФ.

В результате обстрела в городе повреждены многоквартирный дом и объекты гражданской инфраструктуры. Также зафиксировано попадание в частный сектор Запорожья. Спасатели продолжают разбирать завалы и оказывать помощь пострадавшим.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что спасатели из-под завалов в Кривом Роге достали собачку. Щемящее видео растрогало украинцев.