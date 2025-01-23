Вірний до кінця. Пес загиблого у Запоріжжі чоловіка розчулив українців (відео)

Пес залишається поруч із загиблим після обстрілу Запоріжжя

Фото та відео наслідків ранкового удару РФ по Запоріжжю продовжують з'являтися у мережі. Серед кадрів, які вражають найбільше — пес, який не залишає тіло свого загиблого господаря після російського обстрілу.

Чотирилапий друг відмовляється покидати місце трагедії, демонструючи неймовірну відданість своєму хазяїну навіть після його смерті. Відповідне відео поширив місцевий телеграм-канал "Ми Україна. Ексклюзив".

Внаслідок ранкової ракетної атаки по Запоріжжю загинув 47-річний чоловік. На момент удару він був в квартирі разом з дочкою, дружиною і тещою. Рідні чоловіка зараз у лікарні. Його собака залишився живим та не відходить від тіла господаря. На поширеному відео видно, як пес знаходиться поруч із загиблим та не залишає його.

За даними ДСНС, кількість поранених через масований обстріл Запоріжжя зросла до 25 людей. Серед постраждалих – четверо рятувальників, які ліквідовували пожежі на місці першого удару та потрапили під повторну атаку РФ.

Внаслідок обстрілу в місті пошкоджено багатоквартирний будинок та об'єкти цивільної інфраструктури. Також зафіксовано влучання у приватний сектор Запоріжжя. Рятувальники продовжують розбирати завали та надавати допомогу постраждалим.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що рятувальники з-під завалів у Кривому Розі дістали песика. Щемливе відео розчулило українців.