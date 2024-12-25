Спасатели из-под завалов в Кривом Роге достали собаку: щемящее видео растрогало украинцев

Чудом собака почти не получила повреждений

В Кривом Роге Днепропетровской области полицейские с работниками ГСЧС спасли собаку, которая оказалась под завалами разрушенного российской ракетой дома.

Она чудом почти не получила повреждений. Щемящее видео опубликовала пресс-служба полиции Днепропетровской области.

"Около 20 минут страха и отчаяния пережила бедная собачка, пока ее не вытащили на свежий воздух. Живое и почти без повреждений правоохранители передали животное в надежные руки хозяина", – говорится в сообщении.

Стало известно, что во время атаки россиян на город в Сочельник пострадали не только люди, но и четырехлапый житель одной из квартир, оказавшийся под плитами.

"При разборе завалов разрушенного российской ракетой здания инспекторы отдела реагирования патрульной полиции Криворожского РУП совместно с патрульными и сотрудниками ГСЧС извлекли из-под завалов живое животное", — рассказала прес-служба.

Украинцы не остались равнодушными к трогательному ролику, на котором видно как спасатели осторожно убирали обломки и доставали собаку.

Напомним, вечером 24 декабря россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, в результате чего обрушилась часть многоэтажки. Как сообщали местные власти, по состоянию на 21:00 количество пострадавших в Кривом Роге возросло до 15 человек. Десять из них госпитализировали. Четверо в тяжелом состоянии. Это женщины 72, 65 и 42 лет. И 78-летний мужчина.