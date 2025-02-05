Ударил племянника и поплатился за это: как суд наказал мужчину за жестокое воспитание

Подозреваемый безоговорочно признал свою виновность

Казатинский горрайонный суд Винницкой области 25 января рассмотрел уголовное дело по семейному конфликту. По материалам дела, мужчина во время ссоры ударил своего несовершеннолетнего племянника кулаком в грудную клетку.

Событие произошло еще 7 июля 2024 года. Об этом стало известно по решению суда.

Обвиняемый находился по месту своего жительства. Там в одной из комнат дома у него возник конфликт с несовершеннолетним племянником. У него возник умысел на причинение последнему телесных повреждений с целью наказания. Действуя умышленно, осознавая противоправность своих действий и наступления негативных последствий, мужчина подошел к несовершеннолетнему и нанес ему удар кулаком правой руки в участок грудной клетки, чем нанес ему телесные повреждения.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что в результате удара племяннику были нанесены легкие телесные повреждения: ушиб мягких тканей грудной клетки, которые не представляли опасности для жизни.

"Мужчина совершил уголовный проступок, предусмотренный ч. 1 ст. 125 УК Украины — умышленное легкое телесное повреждение", — говорится в сообщении.

Подозреваемый безоговорочно признал свою виновность и не отрицает установленные в результате досудебного расследования обстоятельства.

Суд назначил ему 60 часов общественных работ, учитывая обстоятельства дела и покаяние виновного. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение установленного законом срока.

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