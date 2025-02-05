Ударил племянника и поплатился за это: как суд наказал мужчину за жестокое воспитание
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Подозреваемый безоговорочно признал свою виновность
Казатинский горрайонный суд Винницкой области 25 января рассмотрел уголовное дело по семейному конфликту. По материалам дела, мужчина во время ссоры ударил своего несовершеннолетнего племянника кулаком в грудную клетку.
Событие произошло еще 7 июля 2024 года. Об этом стало известно по решению суда.
Обвиняемый находился по месту своего жительства. Там в одной из комнат дома у него возник конфликт с несовершеннолетним племянником. У него возник умысел на причинение последнему телесных повреждений с целью наказания. Действуя умышленно, осознавая противоправность своих действий и наступления негативных последствий, мужчина подошел к несовершеннолетнему и нанес ему удар кулаком правой руки в участок грудной клетки, чем нанес ему телесные повреждения.
Судебно-медицинская экспертиза установила, что в результате удара племяннику были нанесены легкие телесные повреждения: ушиб мягких тканей грудной клетки, которые не представляли опасности для жизни.
"Мужчина совершил уголовный проступок, предусмотренный ч. 1 ст. 125 УК Украины — умышленное легкое телесное повреждение", — говорится в сообщении.
Подозреваемый безоговорочно признал свою виновность и не отрицает установленные в результате досудебного расследования обстоятельства.
Суд назначил ему 60 часов общественных работ, учитывая обстоятельства дела и покаяние виновного. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение установленного законом срока.
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