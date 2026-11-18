Среди акционных предложений также есть шоколад, конфеты на развес, печенье и чай

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В "АТБ" снизили цены на популярный кофе и сладости: отдельные товары можно приобрести со скидками более 40%. Больше всего удастся сэкономить на растворимом кофе Jacobs Monarch, одна банка которого подешевела сразу на 292 гривны.

О выгодных предложениях в супермаркетах сообщает "Телеграф". До 24 ноября покупателям доступны скидки на разные виды кофе, шоколад, конфеты, печенье и чай, а некоторые товары стоят почти вдвое дешевле.

Больше подробностей в материале: "В "АТБ" снизили цены на популярные товары: что можно купить со скидкой до 45%".

Какой кофе и чай подешевели в "АТБ"

Самую большую скидку в гривнах получили покупатели растворимого кофе Jacobs Monarch. Банка весом 280 г стоит 409,90 грн вместо 701,90 грн. Таким образом, покупатели экономят 292 грн, а скидка составляет 41%.

Также в продаже есть другие выгодные предложения на кофе:

Jacobs Monarch молотый , 230 г – 179,90 грн вместо 307,90 грн;

, 230 г – 179,90 грн вместо 307,90 грн; "Чорна Карта" Gold растворимый , 200 г – 252,50 грн вместо 425,90 грн.

, 200 г – 252,50 грн вместо 425,90 грн. Чай "День у День", 40 фильтр-пакетов – 28,50 грн вместо 43,90 грн.

Акционные цены на кофе в супермаркетах действуют до 24 ноября

Какие сладости купить к напиткам

Сэкономить можно не только на кофе, но и на шоколаде. Например, молочный шоколад Millennium Gold с лесными орехами или миндалем в плитке весом 110 г продают за 55,90 грн вместо 98,50 грн. Скидка составляет 43%.

Плитка Milka с Oreo весом 100 г стоит 62,90 грн вместо 99,90 грн.

Среди других акционных предложений:

Конфеты Nestle Lion – 350,90 грн/кг вместо 541,49 грн/кг. Экономия составляет 190,59 грн на каждом килограмме.

– 350,90 грн/кг вместо 541,49 грн/кг. Экономия составляет 190,59 грн на каждом килограмме. Печенье Roshen Lovita Soft Cream Peanut, 127 г – 28,90 грн вместо 42,90 грн.

Молочный Millennium Gold с орехами продают со скидкой 43%

Ранее "Телеграф" рассказывал о еженедельной пятничной акции в "АТБ", во время которой покупатели могут приобрести отдельные товары со скидками до 50%.