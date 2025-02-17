Угрожал "ломать через колено" и ругался матом: что установила комиссия в истории с Александром Дмитриевым

Серьезных нарушений комиссия не нашла

Военная служба правопорядка и комиссия командования Сухопутных войск не нашла нарушений в действиях координатора проекта "Очі" Александра "Тихохода" Дмитриева. Там отметили, что скандал, который произошел в октябре прошлого года с участием бойцов подразделения "Асгард", был намеренной информационной кампанией.

Об этом в эфире единого марафона новостей рассказал народный депутат Александр Федиенко ("Слуга народа"). По его словам, Дмитриев и вправду использовал российский язык и нецензурные выражения, но это было единственным его нарушением с точки зрения этического поведения.

Стоит отметить, что Дмитриев является помощником Федиенко, но не занимает эту должность официально. Нардеп говорит, что "Тихоход" остается его помощником, но взаимодействия между ними практически не проводится.

Согласно результатам расследования, видео с Дмитриевым является смонтированным, а сам он в этот момент не находился на военном объекте и не выполнял никаких служебных обязательств. Кроме того, он не отдавал приказы военным и не унижал их.

Федиенко говорит, что конфликт был инициирован военными, которые хотели перевестись в другое подразделение. Они якобы использовали ситуацию для дискредитации его помощника, а затем и его самого.

По словам нардепа, целью этого скандала было сорвать голосование за законопроект об информационной безопасности.

Стоит отметить, что сам Дмитриев комментировал "Телеграфу" инцидент с его участием. По его словам, видео является нарезкой бытового разговора.