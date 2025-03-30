Политолог, военный ВСУ Кирилл Сазонов: очевидно, что основные усилия противника будут в Донецкой области

Институт изучения войны опубликовал свои прогнозы, которые с момента подачи АР уже пошли в онлайн как большое чучело. Торговый центр, Россия стягивает силы, готовится к масштабному наступлению и летом он раскинется почти по всей линии фронта.

Ладно, проясним это. Некоторые каналы уже пишут, что даже у героев возникает мысль о капитуляции. Бесполезно.

Сама концепция нового широкомасштабного вторжения России кажется мне смешной. Не ресурсами, не силой. Есть ли концентрация соперника у Селидово? Да.

На Покровское направление в целом передается армирование, но есть два момента. Первый – утилизировать, как выбрасывают. Второе и первое сражение с этим усилением показало свою неопытность и не слишком высокие боевые качества, по словам пилотов, которые их разбирали.

Переброска лучших русских войск из Курска? Конечно. Но потом есть два нюанса. Сначала надо нас оттуда вытащить навсегда, иначе это все теряет смысл. Второй — опрокинуть…. в Белгород. Там тоже "тревожно". Этими точными ударами мы растягиваем и смажем оборону противника и его ресурсы. Мы на Курщине, а кто-то неизвестно в Белгородской области.

Было бы большим заблуждением думать, что до последних дней на фронте была тишина и подготовка. Не было тишины. И в том же Покровске, штурмовые действия 24/7 — результаты на табло. В сутки общий результат русских штурмов по всей линии фронта составляет 7,6 квадратных километров. Потери за сутки – 1 510 только для личного состава. Плотность "укладки удобрений" очень высока. При мобилизации и контрактах в России по плану (это правда — все по плану) собирают до 1 000 пополнений в сутки. Общий тренд – минус. Ну что за "широкомасштабный штурм" здесь будет?

Ситуация с "зонами смерти", о которой я писал утром и общим количеством резервов в росармии, свидетельствует о реверсной картине. Локализация боевых действий по нескольким ключевым направлениям. Как и после провала всех "иностранных республик", в 2024 году пришлось сосредоточиться исключительно на Донбассе. Теперь так будет.

Очевидно, что основные усилия будут в Донецкой области. Может быть, в Запорожской. Очень хочу испугать Харьков, но у меня никого нет. А на выбранных двух-трех направлениях будут активно штурмовать и пытаться добраться до городов с максимальным количеством обстрелов. Ясно, что Путин верит, что это даст местным успехам к осени и позволит диктовать что-то на переговорах.

Но эти убеждения не нам, а другим. А еще ему парад надо привязать к чему-нибудь на 9 мая. Поскольку в Киеве не получилось, то и в Краматорске тоже… привяжутся к корню женьшеня. Помогает при ректальной дисфункции. А в этом медицинском случае диагноз — только в десятке лучших…

Итого к Победе!

Источник — Facebook-страница Кирилла Сазонова.