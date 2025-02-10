Что сделают с Белоусом, которого обвиняют в домогательствам к студенткам

Цель этого шага – обеспечить объективное и беспристрастное рассмотрение обстоятельств дела

Преподавателя Киевского национального университета имени Ивана Карпенко-Карого и художественного директора "Молодого театра" Андрея Белоуса, которого обвиняют в сексуальных домогательствах и непристойных сообщениях студенткам, отстранят от исполнения должностных обязанностей в театре. Также для всестороннего анализа ситуации в театре создадут соответствующую комиссию, которая при необходимости примет надлежащие меры реагирования.

Об этом заявила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко. По её словам, отстранение Белоуса позволит провести всесторонний анализ ситуации и принять дальнейшие управленческие решения, отвечающие интересам всего коллектива и зрителей.

"Цель этого шага – обеспечить объективное и беспристрастное рассмотрение обстоятельств дела по неэтическому поведению, сохранить стабильную работу театра и создать условия для открытого диалога между всеми сторонами конфликта. Это решение позволит провести всесторонний анализ ситуации и принять дальнейшие управленческие решения, отвечающие интересам всего коллектива и зрителей", – отметила Анна Старостенко.

Старостенко также сообщила, что 10 февраля, в помещении Киевской городской государственной администрации прошла встреча с инициативной группой. На мероприятии обсудили дальнейшие шаги, которые будут реализованы совместно с руководством Департамента культуры КГГА.

"Городские власти занимают принципиальную позицию: никакие проявления харасмента, дискриминации или унизительного отношения в учреждениях культуры недопустимы. Культура – ​​это не только простор для творчества, но и мощное средство реабилитации и исцеления, которое должно вдохновлять, поддерживать и объединять. Она точно не должна наносить людям психологические или физические травмы", – подчеркнула замглавы КГГА.

Предыстория:

Андрея Билоуса, режиссера Молодого театра и преподавателя Киевского национального университета имени Карпенко-Карого, обвиняют в сексуальных домогательствах и непристойных сообщениях студенткам. Так, одна из студенток утверждает, что преподаватель присылал ей фотографии интимных мест других студенток и просил ее прислать такие же. Кроме того, расспрашивал ее, не желает ли она секса с одногруппницами и приглашал ее "на чай".

Национальная полиция начала уголовное производство по данному факту. Ранее Белоуса отстранили от работы в вузе.

Напомним, в Киеве люди вышли на протест за увольнение преподавателя, добивавшегося студенток. На месте протестов побывал и корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.