Мужчина, которого обвиняют в унижении бойцов "Асгарда", дал первый комментарий "Телеграфу"

Позже информация будет обнародована официально

В воскресенье, 13 октября, в сети распространялась информация, что Александр Дмитриев (Тихоход) якобы ругался и угрожал бойцам подразделения "Асгард" в составе Сухопутных войск ВСУ. Сам мужчина прокомментировал инцидент и заявил, что о провокации известно давно.

Об этом он заявил корреспондентке "Телеграфа". По его словам, видео является нарезкой бытового разговора.

"Никаких оскорблений военнослужащему и вооруженным силам не наносилось. Человек, который записывал тайно аудио, провоцировал постоянно, перебивая собеседников и провоцируя реакцию", — заявил он корреспондентке "Телеграфа", добавив, что скорее всего запись и происходила с целью спровоцировать.

Однако, как он выразился, даже "не вооружаясь слышно, что это нарезка фраз". В итоге Дмитриев написал, что будет сообщено официально, почему это произошло сейчас и какая именно провокация.

Что предшествовало

Бойцы подразделения "Асгард" в составе Сухопутных войск ВСУ заявили, что Александр Дмитриев (известный как Тихоход), представлявшийся советником командующего Александра Павлюка, без полномочий отдавал приказы, унижал и угрожал. Воины подготовили обращение к командованию.

Военные обнародовали запись, на которой вероятнее всего говорит Александр Дмитриев.

Из аудиозаписи следует, что якобы Дмитриев говорит о боевом приказе. Впрочем, мужчина, с которым он говорил, по указаниям Тихохода утверждал, что "такого не слышал".

Боец с позывным Чех рассказал, что командир роты якобы представлял Дмитриева как "решающего вопрос" с командованием человека.

Мужчина якобы еще с одним гражданским — Сергеем Жуком — "незаконно и самовольно" зашли в помещение режимного военно объекта, где находился личный склад, оружие и техника роты. По словам военного Чеха, Дмитриев (Тихоход) начал ставить задачи и раздавать указания по перемещению личного состава подразделения "Асгард".

Чтобы выяснить официальный статус и полномочия Дмитриева и Жука, бойцы подразделения обратились к командиру роты, но "конкретного ответа предоставлено не было".

Военные, кроме видеообращения, подготовили письмо, которое показали на видео. Они говорят, что это в командование полка, командование Генерального штаба ВСУ, командование Сухопутных войск и верховного главнокомандующего Владимира Зеленского с просьбой предотвратить подобные ситуации в армии. Бойцы требуют от Дмитриева публичного извинения.

Ранее "Телеграф" писал, как Олещук прокомментировал свое увольнение.