Назвал "пьяным быдлом": в Киеве водитель маршрутки нахамил военной с контузией

На помощь женщине никто не пришел

Водитель маршрутки в Киеве нахамил военнослужащей с контузией. При этом другие пассажиры за нее вступаться не стали.

Своей историей поделилась военнослужащая ВСУ Ксения Пономарева в Facebook. Она отметила, что конкретный водитель и до этого выгонял ее из автобуса.

"Он меня узнал, подождал, пока, стоя возле него, вытащу удостоверение участника боевых действий, и рванул с остановки. Кричать он начал сразу, переходя на "ты". Я ответила, что помню его отношение к нам. Он резко затормозил и я упала", — написала женщина.

По словам Пономаревой, водитель назвал ее "пьяным быдлом", потому что у нее из-за контузии замедленные движения. При этом остальные пассажиры маршрутки за нее вступаться не стали.

"В маршрутке ехали безразличие, пренебрежение и страх. Воз этот компот хам, красноречиво продемонстрировавший, что нас ждет по возвращении из мира сплошных пряников и декоративных огоньков", — добавила она.

Она отметила, что речь идет об автобусе 410 (Нивки — Почайна) с номерами "КА 8684 ММ".

Как сообщалось ранее, в Одессе сотрудники офиса избили пожилую женщину, мать погибшего на войне военнослужащего Вооруженных сил Украины. В то же время в организации заявляют, что это женщина избила их сотрудницу.