Подразделение ВСУ заявило о давлении и унижении: "Гражданский, а грозится ломать военных через колено"

Бойцы обнародовали соответствующую запись

В воскресенье, 13 октября, бойцы подразделения "Асгард" в составе Сухопутных войск ВСУ заявили, что Александр Дмитриев (известный как Тихоход), представлявшийся советником командующего Александра Павлюка, без полномочий отдавал приказы, унижал и угрожал. Воины подготовили обращение к командованию.

Об этом стало известно из сообщения, которое было опубликовано на странице подразделения "Асгард" в Фейсбуке. Военные обнародовали запись, на которой вероятнее всего говорит Александр Дмитриев.

Из аудиозаписи следует, что якобы Дмитриев говорит о боевом приказе. Впрочем, мужчина, с которым он говорил, по указаниям Тихохода утверждал, что "такого не слышал".

Я, бл*дь, говорю, ты за*бал меня. Я тебе отец, что ли, бл*дь. Или ты мне сынок, что я должен постоянно лояльно с тобой говорить. Ты совесть имей, бл*дь. Что это за ху*ня, за сопли, бл*дь? [ …] Та ты за*бал меня. Я тебя, бл*дь, уговариваю. Понимаешь? Я по-человечески с вами говорю, бл*дь. Ты думаешь, я не умею ломать или делать через колено, нах*й? Разговор окончен", — слышно на аудиозаписи.

На видео боец с позывным Чех рассказал, что командир роты якобы представлял Дмитриева как "решающего вопрос" с командованием человека.

Мужчина якобы еще с одним гражданским — Сергеем Жуком — "незаконно и самовольно" зашли в помещение режимного военно объекта, где находился личный склад, оружие и техника роты. По словам военного Чеха, Дмитриев (Тихоход) начал ставить задачи и раздавать указания по перемещению личного состава подразделения "Асгард".

Он утверждал, что наделен полномочиями от командования Сухопутных войск и ВСУ. Хотя, как рассказал военный, что "юридически это невозможно, поскольку только командир имеет право отдавать приказы".

"Когда бойцы отказались его слушать, пришел на крики, начал ругаться, унижая бойцов и открыто угрожая им", — добавил Чех.

Чтобы выяснить официальный статус и полномочия Дмитриева и Жука, бойцы подразделения обратились к командиру роты, но "конкретного ответа предоставлено не было".

Военные, кроме видеообращения, подготовили письмо, которое показали на видео. Они говорят, что это в командование полка, командование Генерального штаба ВСУ, командование Сухопутных войск и верховного главнокомандующего Владимира Зеленского с просьбой предотвратить подобные ситуации в армии. Бойцы требуют от Дмитриева публичного извинения.

"Никто не имеет права унижать честь и достоинство воинов, которые борются за независимость Украины ни по закону, ни по кодексу военной чести. Позорное поведение Дмитриева Александра недопустимо", — подчеркнул Чех.

Реакция Александра Дмитриева (Тихохода)

Военнослужащий, представитель международного разведывательного сообщества InformNapalm, член Совета волонтеров при Министерстве обороны Михаил Макарук на своей странице в Фейсбук метнул Александра Дмитриева и попросил прокомментировать инцидент.

В комментариях к сообщению о заявлении военных Дмитриев отрицал обвинения. Он посоветовал проверять информацию, заявил о том, что "готовится вброс известно давно".

"Известно, с чьим участием и мотивацией делается этот вброс и манипуляция", — написал он в комментариях под сообщением.

Он также заявил, что гражданское лицо не имеет никакого права давать военным приказ.

"Телеграф" пытался связаться с Александром Дмитриевым (Тихоходом), однако на момент публикации он не ответил на вопрос об инциденте с бойцами подразделения "Асгард".

Ранее "Телеграф" писал, как в ВСУ отреагировали на скандал с "отставкой" командира 80-й бригады.