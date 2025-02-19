Историк рассказал, что это за текст на 20 гривнах и почему он написан согласно странному правописанию
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Это не просто интересный факт, но и важный символ развития украинской письменности и языка
Каждый день миллионы украинцев держат в руках 20-гривневые банкноты, даже не подозревая, что на них зашифрована уникальная страница истории украинского языка. Надпись на купюре выполнена особым правописанием XIX века, которое стало важным шагом к созданию современного украинского алфавита.
Как объясняет украинский историк Александр Алферов, это фрагмент стихотворения Ивана Франко "Земля моя всеплодящая мать". А записан он особым правописанием – Драгомановкой.
Драгомановка – это правописная система, распространенная в Украине во второй половине XIX века. Свое название она получила в честь одного из ее главных разработчиков Михаила Драгоманова, выдающегося украинского ученого и общественного деятеля.
Революция в украинском правописании
Главной особенностью этого правописания был принцип "один звук – одна буква". Это означало, что каждый звук украинского языка должен обозначаться отдельным символом, что делало правописание более фонетическим и логичным.
Среди основных характеристик Драгомановки можно выделить:
- использование "йот" вместо буквы "й";
- замена буквы "щ" на сообщение "ш-ч";
- особое написание слов после согласных;
- специфическое употребление букв в начале слов и после гласных;
- написание глаголов с окончанием "-тца" вместо "-тся".
Интересные факты о Драгомановке
- Правописание активно использовалось в галицких изданиях, в частности в журнале "Громада", который издавал сам Михаил Драгоманов в Женеве.
- Иван Франко некоторое время писал свои произведения именно этим правописанием.
- Драгомановка стала первой попыткой создать единое украинское фонетическое правописание.
- Некоторые принципы Драгомановки были позже использованы при создании современного украинского правописания.
- Это правописание стало важным этапом в борьбе за утверждение самостоятельности украинского языка.
Символическое значение
Присутствие этого исторического правописания на современной банкноте – это не просто интересный факт, но важный символ развития украинской письменности и языка. Использование Драгомановки на национальной валюте подчеркивает глубокую связь между экономической и культурной независимостью Украины. Это также дань уважения Михаилу Драгоманову и другим деятелям украинского национального возрождения, которые боролись за развитие и сохранение украинского языка во времена, когда он испытывал притеснения и запреты.
В следующий раз, держа в руках 20-гривневую купюру, присмотритесь внимательнее к надписи. Это маленькая часть большой истории украинского языка, которая напоминает о важности сохранения и развития нашего культурного наследия.
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