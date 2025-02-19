Историк рассказал, что это за текст на 20 гривнах и почему он написан согласно странному правописанию

Это не просто интересный факт, но и важный символ развития украинской письменности и языка

Каждый день миллионы украинцев держат в руках 20-гривневые банкноты, даже не подозревая, что на них зашифрована уникальная страница истории украинского языка. Надпись на купюре выполнена особым правописанием XIX века, которое стало важным шагом к созданию современного украинского алфавита.

Как объясняет украинский историк Александр Алферов, это фрагмент стихотворения Ивана Франко "Земля моя всеплодящая мать". А записан он особым правописанием – Драгомановкой.

Драгомановка – это правописная система, распространенная в Украине во второй половине XIX века. Свое название она получила в честь одного из ее главных разработчиков Михаила Драгоманова, выдающегося украинского ученого и общественного деятеля.

Революция в украинском правописании

Главной особенностью этого правописания был принцип "один звук – одна буква". Это означало, что каждый звук украинского языка должен обозначаться отдельным символом, что делало правописание более фонетическим и логичным.

Среди основных характеристик Драгомановки можно выделить:

использование "йот" вместо буквы "й";

замена буквы "щ" на сообщение "ш-ч";

особое написание слов после согласных;

специфическое употребление букв в начале слов и после гласных;

написание глаголов с окончанием "-тца" вместо "-тся".

Интересные факты о Драгомановке

Правописание активно использовалось в галицких изданиях, в частности в журнале "Громада", который издавал сам Михаил Драгоманов в Женеве.

Иван Франко некоторое время писал свои произведения именно этим правописанием.

Драгомановка стала первой попыткой создать единое украинское фонетическое правописание.

Некоторые принципы Драгомановки были позже использованы при создании современного украинского правописания.

Это правописание стало важным этапом в борьбе за утверждение самостоятельности украинского языка.

Символическое значение

Присутствие этого исторического правописания на современной банкноте – это не просто интересный факт, но важный символ развития украинской письменности и языка. Использование Драгомановки на национальной валюте подчеркивает глубокую связь между экономической и культурной независимостью Украины. Это также дань уважения Михаилу Драгоманову и другим деятелям украинского национального возрождения, которые боролись за развитие и сохранение украинского языка во времена, когда он испытывал притеснения и запреты.

В следующий раз, держа в руках 20-гривневую купюру, присмотритесь внимательнее к надписи. Это маленькая часть большой истории украинского языка, которая напоминает о важности сохранения и развития нашего культурного наследия.

Ранее "Телеграф" рассказывал о первых гривнах, которых мы так и не увидели, и купюры-рекордсменки. Каким было становление украинской валюты.