Хмельницкий возмужал, а у церкви пропала колокольня: как менялась купюра 5 гривен за 20 лет
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"Телеграф" рассказывает о дизайне, истории и символике этой уникальной купюры
Пятигривневая купюра — это не просто денежный знак, а символ украинской истории и культуры. С момента своего появления купюра претерпела изменения, отражая как историческую значимость, так и современные требования к безопасности.
На пятигривневой купюре изображён выдающийся государственный деятель Украины — гетман Богдан Хмельницкий. А сама купюра впервые введена в обращение в 1992 году, впоследствии её дизайн претерпел несколько изменений: обновления произошли в 1997 и 2015 годах.
Изображение и символика
Лицевая сторона купюры украшена портретом Богдана Хмельницкого, который сыграл ключевую роль в истории Украины, возглавив восстание против польского владычества. На обратной стороне изображена Ильинская церковь в селе Суботов, построенная по приказу Хмельницкого как его усыпальница. Эта церковь стала важным архитектурным и историческим памятником, отражающим культурное наследие Украины.
История изменений дизайна
Первоначальный дизайн банкноты 1992 года подвергся критике за то, что портрет Хмельницкого не соответствовал историческим изображениям. В последующих версиях, особенно в 2015 году, этот недостаток был исправлен, и портрет стал более узнаваемым и исторически точным.
Значение Ильинской церкви
Ильинская церковь в Суботове была построена в 1653 году и служила не только местом поклонения, но и семейной усыпальницей для гетмана. В 1657 году здесь был похоронен Хмельницкий, однако его гробница не сохранилась до наших дней. Исследования показывают, что церковь может скрывать подземные крипты, где могло находиться захоронение гетмана.
Пятигривневая стала важным символом украинской идентичности и истории. Изображение Богдана Хмельницкого и Ильинской церкви напоминает о значимых событиях и личностях, которые формировали современную Украину. Важно отметить, что после 2018 года печать новых банкнот прекращена, и теперь в обращении находятся только монеты номиналом 5 гривен, также с изображением Хмельницкого.
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