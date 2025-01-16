Хмельницкий возмужал, а у церкви пропала колокольня: как менялась купюра 5 гривен за 20 лет

"Телеграф" рассказывает о дизайне, истории и символике этой уникальной купюры

Пятигривневая купюра — это не просто денежный знак, а символ украинской истории и культуры. С момента своего появления купюра претерпела изменения, отражая как историческую значимость, так и современные требования к безопасности.

На пятигривневой купюре изображён выдающийся государственный деятель Украины — гетман Богдан Хмельницкий. А сама купюра впервые введена в обращение в 1992 году, впоследствии её дизайн претерпел несколько изменений: обновления произошли в 1997 и 2015 годах.

Изображение и символика

Лицевая сторона купюры украшена портретом Богдана Хмельницкого, который сыграл ключевую роль в истории Украины, возглавив восстание против польского владычества. На обратной стороне изображена Ильинская церковь в селе Суботов, построенная по приказу Хмельницкого как его усыпальница. Эта церковь стала важным архитектурным и историческим памятником, отражающим культурное наследие Украины.

История изменений дизайна

Первоначальный дизайн банкноты 1992 года подвергся критике за то, что портрет Хмельницкого не соответствовал историческим изображениям. В последующих версиях, особенно в 2015 году, этот недостаток был исправлен, и портрет стал более узнаваемым и исторически точным.

5 грн образца 1992 года

5 грн образца 1997 года

Значение Ильинской церкви

Ильинская церковь в Суботове была построена в 1653 году и служила не только местом поклонения, но и семейной усыпальницей для гетмана. В 1657 году здесь был похоронен Хмельницкий, однако его гробница не сохранилась до наших дней. Исследования показывают, что церковь может скрывать подземные крипты, где могло находиться захоронение гетмана.

5 грн образца 2015 года

Пятигривневая стала важным символом украинской идентичности и истории. Изображение Богдана Хмельницкого и Ильинской церкви напоминает о значимых событиях и личностях, которые формировали современную Украину. Важно отметить, что после 2018 года печать новых банкнот прекращена, и теперь в обращении находятся только монеты номиналом 5 гривен, также с изображением Хмельницкого.

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