И пусть весь мир подождет? СМИ выяснили, где может находиться Трамп, пока в США бушуют массовые протесты

Президент США Дональд Трамп, похоже, уже второй день играет в гольф, пока экономику трясет из-за его тарифов, а в США бушуют массовые протесты. Еще 4 апреля Трамп отправился на собственное поле для гольфа в штате Флорида и по всем признакам находится там уже второй день.

Об этом сообщает Associated Press. Фотографы издания еще 4 апреля сделали фото Трампа во время поездки на поле для гольфа. Отмечается, что Трамп в своей любимой красной кепке MAGA читал в салоне автомобиля таблоид The New York Post, а конкретнее – статью о реакции Китая на новые американские тарифы.

Трамп отправился играть в гольф на фоне не только паники на фондовом рынке: 5 апреля в США начались масштабные протесты против президента и его политики. Акции под лозунгом "Руки прочь" прошли во всех 50 штатах, а также в некоторых европейских странах, в том числе в Германии, Британии и Франции. Только в США было анонсировано более 1400 акций с более чем 600 тысячами участников.

Причиной протестов стала политика новой администрации США: торговые пошлины против других стран, сокращение федеральной программы здравоохранения Medicaid и других социальных программ, нападки на меньшинства, многочисленные нарушения демократии, заигрывание с Россией и недостойное поведение в отношении Украины. Также протестующие требуют срочно убрать из правительства миллиардера Илона Маска, обвиняемого во многих нынешних проблемах американского народа, и в коррупции.

Сам Трамп во время брифинга для прессы в Белом доме 4 апреля заявил, что не планирует менять свою политику, несмотря на недовольство и "проседания" американской экономики. Между тем, рейтинг одобрения Трампа упал до 43% – это самый низкий показатель с момента его вступления в должность президента США – и демонстрирует тенденцию к дальнейшему падению.

Как сообщалось ранее, в СМИ появилась информация о том, что Илон Маск в скором времени может завершить работу в Департаменте госэффективности и администрации Трампа. Причиной тому может стать непредсказуемость главы SpaceX и его характер. Однако вице-президент США Джей Ди Вэнс после этого поспешно заявил, что даже когда Маск закончит работу в Департаменте, он, мол, все равно останется "другом и советником".