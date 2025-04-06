Церковный праздник 6 апреля: что нельзя делать сегодня, чтобы не было проблем с деньгами

Следуйте главным традициям и запретам этого дня

В воскресенье, 6 апреля, православные и греко-католики чтят память святителя Мефодия, архиепископа Моравского, а также преподобной Марии Египетской. До перехода Православной церкви Украины (ПЦУ) на новый календарь этот праздник припадал на 19 апреля.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Святитель Мефодий был важным церковным деятелем IX века, который сыграл ключевую роль в распространении христианства на территории Моравии и в создании славянской письменности. Вместе с братом Кириллом он был одним из основателей кириллицы и занимался переводом богослужебных текстов на славянский язык.

Преподобная Мария Египетская — святая христианская подвижница, которая с юности вела греховную жизнь, но позже покаялась и, пройдя долгий путь искупления в пустыне, посвятила свою жизнь молитве и покаянию.

Что можно делать 6 апреля:

В этот день желательно провести время в молитве, размышляя о покаянии и духовном очищении;

Сегодня, согласно народным приметам, женщины занимались рукоделием — вязанием, вышиванием или плетением;

Этот день также был хорош для того, чтобы решить старые конфликты, попросить прощения и возобновить хорошие отношения с родными, друзьями и соседями;

Что нельзя делать 6 апреля:

Не рекомендуется работать в этот день, особенно заниматься тяжелым физическим трудом;

Нельзя ссориться или вступать в конфликты. Этот день предсказывает неблагоприятные последствия для тех, кто будет конфликтовать;

Не следует сегодня сажать деревья и растения. В народе считалось, что они не приживутся и не будут плодоносить;

Не стоит начинать важные дела: 6 апреля — не лучшее время для начала новых проектов или принятия крупных решений;

Нельзя давать деньги в долг. Считалось, что заем не будет возвращен, и могут последовать финансовые трудности.

"Телеграф" писал ранее, какие церковные праздники украинцы будут отмечать в апреле 2025 года. Узнайте новые даты.