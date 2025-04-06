Россияне атаковали Николаев ударными беспилотниками: в городе есть пожары и пострадавшие

Коммунальные службы ликвидировали последствия российской атаки

Российские оккупанты вечером 5 апреля ударили по Николаеву ударными беспилотниками. В результате атаки БПЛА возникли пожары в нескольких частных домах, три человека получили ранения, обошлось без погибших.

Об этом сообщил руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Информацию подтвердил мэр Николаева Александр Сенкевич.

"Ранены два человека. 49-летняя женщина госпитализирована, 72-летней женщине помощь предоставлена амбулаторно. Возникли три пожара, которые уже ликвидированы. Повреждены семь частных домов и автомобиль", — написал Ким, позже добавив, что ранена также 67-летняя женщина.

Сенкевич подтвердил, что обошлось без жертв, но имеются раненые. По его словам, повреждения есть исключительно в частном секторе города, коммунальщики уже начали ликвидацию последствий атаки.

"Есть повреждения в частном секторе. Мы уже определили объем работ. Коммунальные службы начнут ликвидацию последствий. К счастью, обошлось без жертв. Это самое главное", – отметил он.

Как сообщалось ранее, в ночь на 2 апреля российские оккупанты осуществили масштабный запуск БПЛА по Харькову, из-за чего там слышали не менее 15 взрывов. Днем 2 апреля город был атакован еще раз. Тогда один беспилотник влетел в жилую многоэтажку, из-за чего пострадали пять человек, среди которых один ребенок.

27 марта, несмотря на так называемое "энергетическое перемирие", враг атаковал инфраструктуру Полтавы. В городе были слышны взрывы, частично исчезло электроснабжение в некоторых районах. До этого сообщалось об ударных беспилотниках оккупантов в направлении Полтавы. Позже Генштаб ВСУ сообщил о последствиях удара россиян.