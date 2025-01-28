Мало кто помнит, но Грушевский был лысым на 50 гривнах: почему портрет перерисовали (фото)

История этого необычного преображения отражает эволюцию национальной валюты независимой Украины

В истории украинской национальной валюты немало интересных фактов, но изменение внешности известных личностей га купюрах заслуживает особого внимания. Эти метаморфозы не только привлекает внимание нумизматов и коллекционеров, но и рассказывает интересную историю о том, как менялось визуальное представление одного из важнейших деятелей украинской истории в национальной денежной системе.

50-гривневая банкнота – одна из самых интересных в украинской денежной системе, и не только из-за ее номинала. На ней изображен выдающийся украинский историк, общественный и политический деятель Михаил Грушевский, чье наследие сыграло ключевую роль в становлении украинской государственности.

Как выглядит банкнота

Лицевая сторона банкноты украшена портретом первого председателя Украинской Центральной Рады, а на реверсе запечатлено историческое здание, где заседал этот законодательный орган. Однако мало кто знает, что внешний вид Грушевского на банкноте претерпел любопытные изменения.

В первых версиях 50-гривневой купюры Михаил Грушевский был изображен лысым, что соответствовало некоторым его историческим фотографиям. Однако в современном варианте банкноты исторический деятель предстает перед нами с характерной пышной шевелюрой и значительно помолодевшим.

50 грн образца 1995 года

50 грн образца 2004 года

Эта трансформация внешности Грушевского на национальной валюте – интересный пример того, как даже небольшие детали дизайна денежных знаков могут отражать эволюцию национальной памяти и восприятия исторических личностей. Сегодняшний образ Михаила Грушевского на 50-гривневой купюре – это не просто портрет государственного деятеля, это символ украинской государственности, запечатленный в том виде, который наиболее узнаваем для современных украинцев.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто на самом деле изображен на банкноте в 10 гривен. И почему гетманов перепутали.