Новая банкнота 5000 гривен: кого можем увидеть на самом большом номинале

Кто может продлить галерею выдающихся личностей на крупнейшем номинале национальной валюты

История украинской гривны тесно связана с выдающимися фигурами, творившими нашу государственность. Сегодня, когда возможность появления купюры номиналом в 5000 гривен уже не кажется нереальной, особенно актуальным становится вопрос: чей портрет украсит новую банкноту?

Следует напомнить, что создание дизайна первых гривен началось еще до провозглашения независимости Украины. Портретный ряд на номиналах от 1 до 500 гривен утвердил Президиум Верховной Рады сразу после исторического референдума 1991 года. Автором эскизов стал Василий Лопата.

Сегодня на банкнотах можем видеть:

1 гривна — Владимир Великий, основатель чеканки монеты на Руси;

2 гривны — Ярослав Мудрый, при котором Киевская Русь достигла расцвета;

5 гривен — Богдан Хмельницкий, создатель Украинского Казацкого государства;

10 гривен — Иван Мазепа, борец за независимость Украины;

20 гривен — Иван Франко, популяризатор украинской культуры;

50 гривен — Михаил Грушевский, ученый и государственный деятель;

100 гривен — Тарас Шевченко, символ украинской национальной идеи;

200 гривен — Леся Украинка, первая женщина на украинских банкнотах;

500 гривен — Григорий Сковорода, философ мирового уровня;

1000 гривен — Владимир Вернадский, первый президент УАН.

Кого можем увидеть на новой банкноте

Анализируя современный рейтинг выдающихся украинцев по версии социологической группы "Рейтинг" (2022 год), можем выделить трех вероятных кандидатов для новой купюры:

Вячеслав Чорновил – выдающийся политик, публицист, борец за независимость Украины и права украинского народа. Его вклад в становление демократической Украины неоценим.

– выдающийся политик, публицист, борец за независимость Украины и права украинского народа. Его вклад в становление демократической Украины неоценим. Николай Амосов – выдающийся кардиохирург, ученый, спасший тысячи жизней. Его новаторские методы в медицине принесли мировую славу украинской хирургии.

– выдающийся кардиохирург, ученый, спасший тысячи жизней. Его новаторские методы в медицине принесли мировую славу украинской хирургии. Леонид Каденюк – первый космонавт независимой Украины, поднявший национальный флаг в космосе 19 ноября 1997 года, символизируя выход Украины на новые горизонты.

Каждая из этих фигур является достойным кандидатом для изображения на новой банкноте высшего достоинства. Ведь все они внесли значительный вклад в развитие независимой Украины и ее утверждение на мировой арене.

Окончательное решение относительно того, кто украсит банкноту 5000 гривен, конечно будет принадлежать соответствующим государственным органам. Однако важно, чтобы этот выбор отражал как историческое наследие Украины, так и его современные достижения.

Ранее "Телеграф" подробно рассказывал, кто изображен на украинских гривнах. И почему все эти персоналии достаточно противоречивы.